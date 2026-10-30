Flavio Bolsonaro rompió el silencio desde Estados Unidos: "Perdí frente al sistema"

Flavio Bolsonaro reapareció este viernes desde Estados Unidos con un mensaje dirigido a sus seguidores, en el que reconoció el revés que sufrió frente al Poder Judicial brasileño, cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes y anticipó cómo continuará su actividad política.

“Perdí frente al sistema, perdí frente al Poder Judicial. Todo el mundo lo sabe”, afirmó durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. El dirigente justificó su decisión de replegarse ante el escenario institucional y rechazó que ese movimiento represente una señal de debilidad.

“Puedo ser cualquier cosa, menos tonto. Supe analizar el escenario, entendí hasta dónde llegarían —y lo hicieron rápido, más rápido de lo que imaginaba—”, sostuvo.

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Flavio Bolsonaro apuntó contra Alexandre de Moraes

En el tramo más crítico de su exposición, el dirigente acusó al magistrado Alexandre de Moraes de impulsar decisiones arbitrarias para intimidarlo y condicionar su actividad política después del proceso electoral.

Según su relato, pocas horas después de los comicios, el juez habría acelerado una decisión judicial sin consultar previamente a la Procuraduría General de la República.

“Forzó la situación para intentar atarme de verdad, para intimidarme con una decisión que no tenía ni pies ni cabeza”, denunció.

Flavio Bolsonaro también rechazó las acusaciones vinculadas con supuestas conexiones con cuentas bancarias de un amigo suyo. Aseguró que el Banco Santander había enviado un documento oficial el mismo domingo de las elecciones para aclarar que no tenía relación con esa empresa ni había tenido una cuenta allí.

En ese contexto, comparó las causas en su contra con otras acusaciones que consideró infundadas, entre ellas las vinculadas con una supuesta “contraseña maestra” y el presunto viaje de Felipe Martins, que, según afirmó, nunca ocurrió.

Su estrategia: reorganizar a la oposición desde el Congreso

Pese a reconocer el revés judicial, Flavio Bolsonaro buscó transmitir un mensaje de continuidad política y pidió a sus seguidores que mantengan la cohesión.

“No acabó el juego, vamos a continuar luchando”, expresó durante la transmisión.

El dirigente anunció que retomará una participación activa en la organización de su espacio y que concentrará sus esfuerzos en fortalecer la resistencia opositora dentro del Congreso Nacional.

“Yo voy, a partir de ahora, a volver a estar activo aquí para intercambiar ideas con ustedes, ejercer ese liderazgo que ustedes me dieron, hacer lo que estuviera a nuestro alcance para tener esa resistencia en el Congreso Nacional”, manifestó.

Entre los objetivos legislativos que mencionó, destacó la elección de Rogério Marinho como presidente del Senado, una disputa que considera central para reorganizar la correlación de fuerzas en Brasilia.

De esta manera, el dirigente planteó un cambio de estrategia: dejar atrás el enfrentamiento inmediato con el Poder Judicial y concentrar la actividad política en el ámbito parlamentario. Su mensaje desde Estados Unidos buscó marcar que, pese al escenario adverso que denunció, no considera terminada su participación en la política brasileña.