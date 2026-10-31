Halloween: origen celta y su expansión global en la celebración de disfraces

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) -- Halloween o la Noche de Brujas es una celebración muy arraigada en Estados Unidos, que se conmemora cada 31 de octubre. Sin embargo, su impacto ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un evento que atrae a niños y adultos disfrazados de brujas, superhéroes, zombies, heroínas, payasos terroríficos, vampiros, fantasmas y monstruos, entre otros. En este contexto, los pequeños recorren las calles preguntando "¿Dulce o truco?" mientras se divierten con calabazas llenas de golosinas.

El origen de Halloween se remonta a un antiguo festival celta llamado Samhain, celebrado hace 2.000 años en el Reino Unido, Irlanda y el noroeste de Francia. Este evento marcaba el inicio del invierno y el final de la cosecha, y se creía que durante Samhain las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos.

En la Inglaterra medieval, el festival se conocía como All Hallows, celebrándose el 1° de noviembre, mientras que la víspera se conocía como All Hallows' Eve, que se convirtió en Halloween. Así, el 31 de octubre se celebra la víspera del Día de Todos los Santos, que se conmemora el 1° de noviembre, y el 2 de noviembre se recuerda a los Fieles Difuntos, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

El profesor Joseph Nagy, del Departamento de Lenguas y Literatura Celta de la Universidad de Harvard, menciona: "Lo que llamaríamos noviembre, o la primera parte de él, parece haber sido el tiempo designado para el fin de la cosecha y el comienzo del invierno entre los pueblos celtas, principalmente representados hoy por los irlandeses".

Aunque no se cuentan con registros escritos precisos sobre las celebraciones de Samhain, se sabe que se encendían hogueras en las colinas para ahuyentar a los malos espíritus. Además, la costumbre de usar disfraces se originó cuando los celtas utilizaban máscaras para evitar ser reconocidos por los fantasmas.