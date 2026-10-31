Argentino de Rosario superó dos finales, ganó la promoción y seguirá en la Primera C

FOTO: Argentino de Rosario le ganó a Defensores de Glew y aseguró la permanencia tras dos finales.

Argentino de Rosario cumplió con el objetivo y seguirá jugando en la Primera C. En una tarde cargada de tensión, el conjunto rosarino venció 2-1 a Defensores de Glew en el partido de vuelta de la promoción y, con un resultado global de 3-2, consiguió mantener la categoría.

El Salaito afrontó una verdadera prueba de carácter, en una serie que lo tuvo contra las cuerdas y que exigió dos actuaciones decisivas para evitar la pérdida de la afiliación por una temporada. Después del empate 1-1 registrado en el encuentro de ida, disputado en Buenos Aires, el equipo dirigido por Leonardo Acoglanis sabía que no tenía margen para especular y debía hacerse fuerte en casa.

Con el respaldo de su gente en el estadio José Martín Olaeta, Argentino salió a buscar el resultado que necesitaba y terminó encontrando el premio a su esfuerzo con una victoria por 2-1. El triunfo le permitió cerrar la llave a su favor y desatar el festejo por la permanencia.

De esta manera, el conjunto de barrio Sarmiento dejó atrás una definición exigente, superó los dos compromisos de la promoción y consiguió el objetivo principal: continuar en la Primera C durante la próxima temporada.

Para el Salaito, la victoria representa mucho más que un resultado. Significa sostener su lugar en el fútbol de ascenso, después de una serie en la que estuvo en juego su continuidad deportiva e institucional en la categoría.