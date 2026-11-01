Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este domingo 1 de noviembre

Este domingo 1 de noviembre, el clima en Santa Fe se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, ideal para disfrutar al aire libre. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica similar, lo que indica un inicio de jornada agradable. La humedad se encuentra en un 84%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa a medida que avanza el día.

Las condiciones actuales del tiempo muestran un cielo despejado, con una visibilidad óptima de 10000 metros. El viento sopla a una velocidad de 2 m/s desde el noreste, contribuyendo a la estabilidad de las condiciones climáticas. La presión atmosférica se sitúa en 1007 hPa, lo que es indicativo de un día sin perturbaciones significativas.

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 20° y una máxima que alcanzará los 35°. A lo largo del día, el clima se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que las temperaturas asciendan rápidamente. Es recomendable que los habitantes de Santa Fe se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto a las condiciones de viento, se espera que continúe siendo suave, lo que ayudará a mitigar un poco el calor. La combinación de alta temperatura y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se aconseja tomar precauciones.

De cara a los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El lunes 2 de noviembre se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 31°, con posibilidad de lluvias ligeras. El martes 3 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 25°, con lluvias intensas pronosticadas. A partir del miércoles 4 de noviembre, se espera un clima más fresco, con mínimas de 12° y máximas de 28°, y un cielo despejado. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, las temperaturas descenderán aún más, con mínimas de 11° y máximas de 19°, y la posibilidad de lluvias ligeras.