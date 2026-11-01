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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este domingo 1 de noviembre

Este domingo 1 de noviembre, Rosario presenta un clima con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 15° y 27°. La humedad es alta y se espera un leve viento del este.

01/11/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra con lluvias ligeras, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 21°, y la humedad alcanza el 83%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el este.

El clima hoy domingo 1 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento son suaves, con una brisa que podría influir en la sensación térmica. La humedad elevada podría generar una sensación de incomodidad durante las horas más cálidas del día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un clima variable. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 30°, con lluvias moderadas. El martes 3, se espera una mínima de 17° y una máxima de 23°, con lluvias ligeras. El miércoles 4, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, también con lluvias ligeras. Para el jueves 5, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 30°, con cielo despejado. Finalmente, el viernes 6, la mínima será de 12° y la máxima de 19°, con lluvias ligeras.

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