Multas más caras en Córdoba: desde el lunes cambia el valor para calcular las sanciones
La Unidad Económica Municipal (UEM) pasará a $17.392 por disposición de la Justicia Administrativa de Faltas. Ese importe será la referencia para determinar cuánto deberán pagar los infractores según la sanción correspondiente.
31/10/2026 | 09:35Redacción Cadena 3
FOTO: Suben las multas de tránsito en Córdoba. (Daniel Cáceres/Cadena 3)
Las multas municipales en la ciudad de Córdoba tendrán una actualización desde el lunes 2 de noviembre, cuando comenzará a regir el nuevo valor de la Unidad Económica Municipal (UEM), establecido en $17.392.
La medida fue dispuesta por la Dirección General de Gestión de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, que ordenó publicar el nuevo importe mediante una resolución.
El artículo primero establece que la actualización entrará en vigencia el 2 de noviembre de 2026, conforme a una certificación del secretario del Juzgado de Faltas N° 2 de la Municipalidad de Córdoba, incorporada como anexo.
La UEM es la referencia para calcular las sanciones municipales. Por eso, los $17.392 corresponden al valor de cada unidad y el importe de cada multa dependerá de las unidades previstas para la infracción.
• Así quedan las multas:
• Cruzar un semáforo en rojo > 15 a 100 UEM: $260.880 a 1.739.200
• Manejar y usar el teléfono celular > 5 a 15 UEM: $86.960 a $260.880
• Estacionar sobre la senda peatonal > 20 a 70 UEM: $347.840 a $869.600
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Movilidad urbana. Sube el costo del transporte para el municipio, pero el boleto seguirá sin cambios en Córdoba
La actualización fija en $5.581,29 el valor por kilómetro para octubre y establece nuevas tarifas plenas de referencia. El mayor costo del sistema será afrontado por la Municipalidad y no se trasladará a los pasajeros.
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Informe de Guillermo López.
Lectura rápida
¿Cuándo comenzará a regir el nuevo valor de la UEM? Desde el lunes 2 de noviembre.
¿Quién dispuso la medida de actualización? La Dirección General de Gestión de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.
¿Cuándo entrará en vigencia la actualización? El 2 de noviembre de 2026.
¿Qué valor se estableció para la UEM? El nuevo valor de la UEM es de $17.392.
¿Para qué se utiliza la UEM? Es la referencia para calcular las sanciones municipales.