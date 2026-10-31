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Los patentamientos de 0 km cayeron 12% en octubre y acumulan una baja de 12,8% en el año

Se registraron 45.965 vehículos, un 8,4% menos que en septiembre. Acara destacó la estabilidad del mercado y el avance de las marcas asiáticas, en un escenario de retroceso respecto de los niveles de 2025.

31/10/2026 | 09:43Redacción Cadena 3

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Los patentamientos de octubre reflejan una baja interanual

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Los patentamientos de vehículos cero kilómetros registraron en octubre de 2026 una caída del 12% frente al mismo mes del año pasado. En total, se inscribieron 45.965 unidades.

El resultado también mostró una disminución en la comparación mensual: la cantidad de vehículos patentados fue 8,4% inferior a la de septiembre.

En el acumulado de enero a octubre, las ventas del sector presentaron una baja del 12,8% respecto del mismo período de 2025.

Por su parte, desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) destacaron la estabilidad del mercado y el avance de las marcas asiáticas.

Informe de Mauricio Conti.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con los patentamientos de autos en octubre de 2026? Cayeron un 12% interanual.

¿Quién reportó la caída en los patentamientos? La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

¿Cuándo se registraron 45.965 vehículos? En octubre de 2026.

¿Dónde se destaca el avance en el mercado? En el mercado de marcas asiáticas.

¿Por qué se considera que hay estabilidad en el mercado? Por el avance de las marcas asiáticas según Acara.

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