Los patentamientos de 0 km cayeron 12% en octubre y acumulan una baja de 12,8% en el año

FOTO: Los patentamientos de octubre reflejan una baja interanual

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Los patentamientos de vehículos cero kilómetros registraron en octubre de 2026 una caída del 12% frente al mismo mes del año pasado. En total, se inscribieron 45.965 unidades.

El resultado también mostró una disminución en la comparación mensual: la cantidad de vehículos patentados fue 8,4% inferior a la de septiembre.

En el acumulado de enero a octubre, las ventas del sector presentaron una baja del 12,8% respecto del mismo período de 2025.

Por su parte, desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) destacaron la estabilidad del mercado y el avance de las marcas asiáticas.

Informe de Mauricio Conti.