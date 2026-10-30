FOTO: La nueva adaptación de Quasimodo llega a Netflix con un enfoque realista y oscuro

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- En el marco del anuncio de una nueva adaptación de "Orgullo y Prejuicio", Netflix reveló otra de sus apuestas cinematográficas más esperadas: "Quasimodo, el alma de París", una película que ofrece una perspectiva renovada y más realista sobre la obra de Victor Hugo.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la producción cuenta con un presupuesto estimado en 34 millones de dólares. La dirección está a cargo del cineasta francés Jean-François Richet, reconocido por su trabajo en "El emperador de París", mientras que el guion es obra de Éric Besnard y Edgar Marie.

La plataforma de streaming ha confirmado que el estreno de este largometraje está programado para el 27 de noviembre de 2026.

A diferencia de la versión animada de Disney y del aclamado musical de Broadway, esta nueva película francesa se adentrará en el París de 1830, en el contexto de la Revolución de Julio, ofreciendo una mirada más profunda sobre el trasfondo que dio vida al icónico personaje del campanero.

El destacado actor Vincent Cassel interpretará a Quasimodo, un individuo marginado por su aspecto físico, que enfrenta el tormento de un entorno hostil y decadente. En este contexto, la capital francesa atraviesa un periodo de intensa tensión política y miseria, acentuado por una epidemia de cólera que azota los arrabales.

El elenco de la película se completa con las actuaciones de Benjamin Voisin, Daphné Patakia, Karim Leklou y Noémie Lvovsky.