Descubren células cancerosas ocultas en tumores infantiles considerados de bajo riesgo

El panorama de algunos cánceres infantiles, especialmente el rabdomiosarcoma, cambió drásticamente con un reciente descubrimiento científico. Investigadores del Wellcome Sanger Institute, la Universidad de Cambridge y otras instituciones, revelaron que ciertos tumores considerados de bajo riesgo pueden albergar poblaciones ocultas de células cancerosas altamente agresivas. Este hallazgo podría explicar por qué algunos niños enfrentan desenlaces devastadores a pesar de no presentar los típicos signos genéticos de alerta.

La investigación, publicada en la revista Cancer Research, se centró en el rabdomiosarcoma (RMS), un tipo de cáncer que se origina en el tejido muscular y que representa uno de los cánceres de tejidos blandos más comunes en niños menores de 15 años. Cada año, aproximadamente 55 niños son diagnosticados con esta enfermedad en el Reino Unido.

Tradicionalmente, los médicos clasifican el rabdomiosarcoma en dos categorías principales basadas en la presencia de un marcador genético específico, que se produce cuando dos genes que normalmente están separados se fusionan, creando una combinación genética anormal asociada con una enfermedad especialmente agresiva. Los niños cuyos tumores presentan esta fusión tienen tasas de supervivencia significativamente más bajas que aquellos sin ella, incluso con tratamientos intensivos.

Sin embargo, esta clasificación presenta una limitación preocupante. Algunos niños cuyos tumores carecen del marcador genético de alto riesgo aún desarrollan cánceres agresivos que pueden resultar fatales. Hasta ahora, los científicos no habían logrado explicar por qué estos tumores, considerados menos peligrosos, a veces se comportan de manera tan agresiva.

Para investigar este enigma, el equipo de investigación analizó tumores de niños con diferentes formas de rabdomiosarcoma, yendo más allá de los marcadores genéticos utilizados habitualmente para estimar el riesgo. Examinaron muestras de tumor de 16 niños, incluidos cuatro cuyos cánceres carecían del marcador de fusión pero resultaron fatales, cuatro con tumores positivos para la fusión y ocho niños con enfermedad negativa para la fusión que permanecieron vivos.

Utilizando análisis genéticos avanzados, los científicos estudiaron los tumores con un nivel de detalle que las técnicas convencionales no pueden lograr fácilmente. Una de sus principales herramientas fue la secuenciación de ARN de una sola célula, una tecnología que mide la actividad genética en células individuales. Esta metodología permite investigar el comportamiento de diferentes poblaciones celulares dentro de un tumor y detectar células potencialmente peligrosas que podrían pasar desapercibidas.

Además, los investigadores emplearon la transcriptómica espacial, una técnica que mapea la actividad genética a ubicaciones específicas dentro de un tumor, proporcionando una imagen más clara de dónde se concentraban las células cancerosas agresivas y cómo se distribuían en el tejido.

Los resultados revelaron una sorprendente similitud entre tumores que anteriormente habían sido clasificados en diferentes categorías de riesgo. Algunos cánceres catalogados como no de alto riesgo contenían células con patrones de actividad genética que se asemejaban a los encontrados en tumores de alto riesgo. Aún más sorprendente, estos tumores agresivos no necesitaban las mismas mutaciones genéticas para presentar un comportamiento similar. Los investigadores identificaron cambios genéticos raros que afectaban muchas de las mismas vías celulares involucradas en las formas más peligrosas de la enfermedad.

Esto sugiere que diferentes anormalidades genéticas pueden llevar a las células cancerosas a un estado agresivo compartido. En otras palabras, los tumores pueden alcanzar una condición biológica igualmente peligrosa a través de múltiples rutas genéticas, incluso cuando carecen del signo de advertencia típicamente utilizado para identificar la enfermedad de alto riesgo.

La doctora Karin Straathof, coautora del estudio en el UCL Cancer Institute y el GOSH, destacó: "Al estudiar los tumores célula por célula, descubrimos poblaciones ocultas de células cancerosas agresivas que los métodos convencionales pasan por alto. Aunque estos tumores presentan diferentes cambios genéticos, muchos convergen en las mismas vías agresivas. Esto ayuda a explicar por qué algunos niños que parecen tener una enfermedad de menor riesgo pueden tener un desenlace devastador".

Los hallazgos podrían tener importantes implicaciones para el diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil. Si los médicos pueden identificar las firmas biológicas distintivas de las células cancerosas agresivas al momento del diagnóstico, podrían reconocer a los niños que enfrentan un mayor riesgo de recaída o muerte, incluso cuando las pruebas genéticas estándar sugieren lo contrario. Este enfoque también podría ayudar a evitar tratamientos innecesarios. Los niños con tumores realmente de bajo riesgo podrían evitar algunos de los efectos secundarios dañinos asociados con la quimioterapia intensiva, mientras que aquellos con enfermedades agresivas ocultas podrían recibir tratamientos más fuertes o más específicos de manera anticipada.

Los investigadores están particularmente interesados en identificar marcadores que puedan ser utilizados para desarrollar terapias dirigidas específicamente a las células cancerosas más peligrosas. Una posible dirección involucra la inmunoterapia, incluyendo la terapia con células CAR-T, que utiliza células inmunitarias modificadas para reconocer y atacar células cancerosas. Aunque estos tratamientos requerirían más desarrollo y pruebas para el rabdomiosarcoma, podrían eventualmente ofrecer una alternativa más precisa a la quimioterapia convencional, reduciendo potencialmente el daño a los tejidos sanos.

Los científicos están ampliando su investigación para incluir cientos de muestras adicionales de tumores. Al estudiar un grupo mucho más grande de pacientes, esperan descubrir más de los raros cambios genéticos capaces de producir cáncer agresivo y acelerar el desarrollo de tratamientos personalizados.

La CEO de Alice's Arc, Sara Wakeling, afirmó: "Cada niño con cáncer merece la mejor oportunidad de supervivencia posible. Estamos orgullosos de apoyar la investigación en rabdomiosarcoma, mostrando cómo tecnologías de vanguardia pueden descubrir la biología que impulsa los cánceres infantiles agresivos. Estos descubrimientos nos acercan a tratamientos más personalizados y mejores resultados para los niños".

La doctora Laura Danielson, líder de Niños y Jóvenes en Cancer Research UK, añadió: "La investigación de descubrimiento como esta es esencial para comprender la biología única de estos cánceres. Este importante estudio demuestra que los tumores agresivos pueden compartir características similares, incluso si presentan diferentes cambios genéticos. Al ayudar a los investigadores a comprender lo que estos cánceres de alto riesgo tienen en común, este trabajo añade una pieza vital al rompecabezas y podría ayudar a guiar los esfuerzos futuros para mejorar el tratamiento de niños y jóvenes con rabdomiosarcoma".

El descubrimiento desafía la suposición fundamental sobre cómo debería clasificarse el rabdomiosarcoma. En lugar de ver la enfermedad agresiva principalmente a través de la presencia o ausencia de una anormalidad genética, los investigadores sugieren que los médicos podrían necesitar considerar el estado biológico más amplio de las propias células cancerosas. Esta distinción es importante porque los tumores con diferentes mutaciones pueden comportarse de maneras notablemente similares. Identificar las características compartidas de la enfermedad agresiva podría proporcionar una forma más confiable de reconocer a los niños que necesitan tratamiento intensivo, independientemente de los cambios genéticos particulares que impulsen sus tumores.

El profesor Sam Behjati, coautor del estudio y jefe del Departamento de Pediatría de la Universidad de Cambridge, concluyó: "Este trabajo cambia nuestra forma de pensar sobre el rabdomiosarcoma. En lugar de un solo gen anormal, hemos demostrado que hay un estado celular general de enfermedad agresiva que desafía los sistemas de clasificación convencionales. Comprender esta biología compartida podría ayudar a identificar a los niños que necesitan un tratamiento más intenso para mejorar su supervivencia".

Aunque se necesita más investigación antes de que estos hallazgos puedan cambiar la atención clínica rutinaria, proporcionan una base prometedora para evaluaciones de riesgo más precisas y tratamientos adaptados al cáncer de cada niño. Al revelar comportamientos agresivos ocultos bajo clasificaciones genéticas aparentemente tranquilizadoras, los científicos esperan mejorar la supervivencia de los niños con los tumores más peligrosos mientras evitan tratamientos innecesarios para otros.