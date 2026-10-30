Crisis oculta de mordeduras de serpiente: hasta 513,000 muertes anuales en el mundo

Las mordeduras de serpiente venenosas representan un problema de salud pública mucho más grave de lo que se pensaba. Un estudio reciente estimó que entre 274,000 y 513,000 personas mueren cada año a causa de estos incidentes, una cifra que supera ampliamente las estadísticas oficiales. Además, se calcula que hasta 7 millones de personas podrían sufrir envenenamientos por mordeduras de serpiente anualmente, mientras que más de 800,000 sobrevivientes quedan con discapacidades a largo plazo.

El estudio, realizado por un grupo de investigadores con amplia experiencia en epidemiología de mordeduras de serpiente y enfermedades tropicales, reveló que más de la mitad de los países donde existen serpientes venenosas no llevan un registro de las mordeduras o envenenamientos. Esta falta de datos afecta especialmente a comunidades rurales en África subsahariana y Asia del Sur, donde muchos de los afectados viven a horas de distancia de la atención médica y a menudo recurren a curanderos tradicionales.

Para abordar esta crisis de datos, los investigadores analizaron información de 79 países y desarrollaron un modelo geoespacial que combina datos reales con factores ambientales y socioeconómicos. A través de este modelo, estimaron que al menos 2.1 millones de personas sufren envenenamientos por mordeduras de serpiente cada año, con un rango de muertes anuales que podría alcanzar hasta 513,000.

La distribución geográfica de esta crisis es desigual, con África subsahariana representando el 45% de todos los envenenamientos y muertes a nivel mundial. Países como Nigeria, República Democrática del Congo y Etiopía enfrentan una carga alta debido a sus densas poblaciones rurales y la exposición en campos agrícolas.

Razones detrás del impacto desproporcionado en África subsahariana

Las causas de esta situación son estructurales. África alberga una rica diversidad de especies venenosas, como víboras y cobras, que son responsables de una alta morbilidad y mortalidad. Además, millones de trabajadores agrícolas rurales carecen de protección adecuada y, cuando sufren una mordedura, la falta de un sistema de salud eficiente y el alto costo del antídoto pueden convertir una emergencia médica tratable en un desenlace fatal.

El estudio también estimó que cada año, más de 800,000 sobrevivientes quedan con discapacidades físicas permanentes, lo que puede empujar a familias vulnerables aún más hacia la pobreza.

Para cumplir con el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de reducir a la mitad la mortalidad y discapacidad por mordeduras de serpiente para el año 2030, es crucial utilizar datos espaciales de riesgo para guiar políticas efectivas. Identificar áreas de alto riesgo permitirá a los gobiernos y socios de salud pública almacenar estratégicamente antídotos y capacitar a trabajadores de salud en zonas rurales con alta carga de morbilidad.

Las mordeduras de serpiente han permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Mejorar la recopilación de datos es un primer paso esencial para garantizar que el antídoto y los servicios de salud lleguen a las comunidades más necesitadas.