El telescopio Hubble desafía teorías sobre el origen del universo y su luz

Un sorprendente hallazgo realizado con el telescopio espacial Hubble desafió una de las teorías más aceptadas sobre cómo emergió el universo de la oscuridad. Este descubrimiento, publicado en la revista Nature Astronomy, indica que las explosiones de estrellas moribundas no facilitaron la liberación de radiación, sino que, por el contrario, podrían estar bloqueándola.

Un equipo de investigación internacional, que incluye astrónomos de la Universidad de Michigan, determinó que los vientos poderosos generados por las supernovas impiden que la radiación ultravioleta escape de las galaxias. Este hallazgo contradice la teoría ampliamente aceptada que afirmaba que dichos vientos ayudaban a despejar el gas que rodea a las estrellas jóvenes, permitiendo que la radiación se liberara al espacio intergaláctico.

Durante el primer milenio tras el Big Bang, el universo estaba dominado por una densa niebla de hidrógeno neutro que absorbía la radiación ultravioleta, impidiendo que esta luz viajara libremente. Sin embargo, aproximadamente hace 13 mil millones de años, comenzó un proceso conocido como reionización, donde la intensa radiación de las primeras galaxias transformó el hidrógeno al ionizarlo, permitiendo que la luz ultravioleta se desplazara más lejos a través del espacio intergaláctico.

El investigador Cody Carr, quien realizó el estudio mientras trabajaba en la Universidad de Zhejiang en China, señaló: "No sabemos exactamente qué objetos causaron la reionización o cómo evolucionó, pero sabemos que ocurrió". A pesar de su importancia, la comprensión de cómo la radiación logró escapar de las galaxias tempranas sigue siendo un enigma.

La teoría anterior postulaba que las explosiones de supernovas generaban vientos que despejaban el gas, facilitando la salida de la radiación. Sin embargo, los nuevos datos del Hubble sugieren que estos vientos están asociados a una menor cantidad de radiación ionizante que escapa de las galaxias. Así, se plantea la posibilidad de que la radiación de las estrellas jóvenes escape antes de que estas exploten como supernovas.

Los investigadores estudiaron galaxias cercanas en explosión estelar, utilizando el Hubble para examinar la luz que emana de ellas. Al analizar los espectros de luz, los astrónomos pudieron discernir cómo el gas que rodea a las estrellas afecta la velocidad de los vientos galácticos y, por ende, la cantidad de radiación que escapa.

La relación inesperada descubierta por los científicos muestra que las galaxias con vientos más rápidos permiten que una menor fracción de radiación ionizante escape. Según Stephan McCandliss, director del Centro de Ciencias Astrofísicas de la Universidad Johns Hopkins, "la energía de las supernovas parece haber agitado el entorno, aumentando la cobertura de gas neutro y polvo que suprime la salida de radiación ionizante".

Los hallazgos sugieren que los astrónomos deben prestar más atención a las etapas iniciales de la formación estelar, ya que estas podrían ser clave para permitir que la radiación escape antes de que las supernovas alteren el entorno. Carr y su equipo buscan obtener más tiempo de observación con el Hubble para investigar si estos patrones se repiten en otras galaxias.