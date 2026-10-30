La lista de los Pumas para la Nations Championship
Tras finalizar la concentración en Londres, el head coach del seleccionado argentino confirmó la nómina de jugadores que encararán la segunda etapa del certamen ante Irlanda, Italia y Francia.
30/10/2026 | 18:42Redacción Cadena 3
FOTO: Contepomi ya tiene la nómina
El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, afirmó que el Nations Championship le ofrece al plantel “una gran oportunidad para crecer y cerrar el año de la mejor manera”, tras oficializar la lista de jugadores que encararán la segunda etapa del certamen en Europa, donde el elenco albiceleste se medirá ante Irlanda, Francia e Italia.
“Este cierre del Nations Championship trae un desafío enorme que estamos esperando con muchas ganas, porque es la oportunidad de jugar ante rivales de primer nivel como Irlanda, Italia y Francia. Es una gran oportunidad para seguir creciendo y para cerrar el año de la mejor manera", señaló Contepomi según un comunicado publicado por la UAR.
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¡Listos para el Nations Championship! ¡Nuestro plantel! ????
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El staff y los jugadores cerraron esta semana la concentración de tres días que desarrollaron en Londres, Inglaterra, y volverán a concentrarse en Dublín, la capital de Irlanda, donde el próximo viernes 6 de noviembre, el seleccionado argentino se medirá con el combinado verde, en el Aviva Stadium.
Luego, el equipo dirigido por Contepomi se presentará ante Italia en Génova, el sábado 14, y más tarde se enfrentará con Francia en París, el sábado 21. Tras disputar estos tres compromisos, Los Pumas volverán a Londres, para jugar las finales del certamen con un rival a confirmar.
De momento, el único cambio obligado respecto del plantel que integró la concentración es Facundo Isa, quien reemplazará a Santiago Grondona. En tanto que Santiago Carreras y Thomás Gallo quedaron desafectados por distintas lesiones.
EL PLANTEL DE LOS PUMAS
Forwards:
ELÍAS, Efraín
GONZÁLEZ, Juan Martín
ISA, Facundo
KREMER, Marcos
LAVANINI, Tomás
MARTÍNEZ, Rodrigo
MATERA, Pablo
MONTOYA, Julián
MORENO, Francisco
MORO, Joaquín
OVIEDO, Leonel
PETTI, Guido
RAPETTI, Tomás
RUBIOLO, Pedro
SCELZO, Juan Martín
SCLAVI, Joel
VIVAS, Mayco
WENGER, Boris
Backs
ALBORNOZ, Tomás
BENÍTEZ CRUZ, Simón
CARRERAS, Mateo
CHOCOBARES, Santiago
CINTI, Lucio
DELGUY, Bautista
GARCÍA, Gonzalo
GARCÍA, Gonzalo
ISGRÓ, Rodrigo
MALLÍA, Juan Cruz
MENDY, Ignacio
MOYANO, Agustín
PICCARDO, Justo
PRISCIANTELLI, Gerónimo
SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino
SOLER, Mateo
Lectura rápida
¿Qué oportunidad se presenta para Los Pumas? El Nations Championship ofrece al plantel una gran oportunidad para crecer y cerrar el año de la mejor manera.
¿Quién es el head coach de Los Pumas? El head coach es Felipe Contepomi.
¿Cuándo se enfrentarán a Irlanda? Se enfrentarán a Irlanda el próximo viernes 6 de noviembre.
¿Dónde jugarán las finales del certamen? Las finales se jugarán en Londres, con un rival a confirmar.
¿Por qué hay cambios en el plantel? Hay cambios debido a lesiones y un reemplazo obligado de Facundo Isa por Santiago Grondona.