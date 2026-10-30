La lista de los Pumas para la Nations Championship

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, afirmó que el Nations Championship le ofrece al plantel “una gran oportunidad para crecer y cerrar el año de la mejor manera”, tras oficializar la lista de jugadores que encararán la segunda etapa del certamen en Europa, donde el elenco albiceleste se medirá ante Irlanda, Francia e Italia.

“Este cierre del Nations Championship trae un desafío enorme que estamos esperando con muchas ganas, porque es la oportunidad de jugar ante rivales de primer nivel como Irlanda, Italia y Francia. Es una gran oportunidad para seguir creciendo y para cerrar el año de la mejor manera", señaló Contepomi según un comunicado publicado por la UAR.

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¡Listos para el Nations Championship! ¡Nuestro plantel! ???? ??? https://t.co/MZwcyqk4TW https://t.co/aGG48qzzFF — Los Pumas (@lospumas) October 30, 2026

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El staff y los jugadores cerraron esta semana la concentración de tres días que desarrollaron en Londres, Inglaterra, y volverán a concentrarse en Dublín, la capital de Irlanda, donde el próximo viernes 6 de noviembre, el seleccionado argentino se medirá con el combinado verde, en el Aviva Stadium.

Luego, el equipo dirigido por Contepomi se presentará ante Italia en Génova, el sábado 14, y más tarde se enfrentará con Francia en París, el sábado 21. Tras disputar estos tres compromisos, Los Pumas volverán a Londres, para jugar las finales del certamen con un rival a confirmar.

De momento, el único cambio obligado respecto del plantel que integró la concentración es Facundo Isa, quien reemplazará a Santiago Grondona. En tanto que Santiago Carreras y Thomás Gallo quedaron desafectados por distintas lesiones.

EL PLANTEL DE LOS PUMAS

Forwards:

ELÍAS, Efraín

GONZÁLEZ, Juan Martín

ISA, Facundo

KREMER, Marcos

LAVANINI, Tomás

MARTÍNEZ, Rodrigo

MATERA, Pablo

MONTOYA, Julián

MORENO, Francisco

MORO, Joaquín

OVIEDO, Leonel

PETTI, Guido

RAPETTI, Tomás

RUBIOLO, Pedro

SCELZO, Juan Martín

SCLAVI, Joel

VIVAS, Mayco

WENGER, Boris

Backs

ALBORNOZ, Tomás

BENÍTEZ CRUZ, Simón

CARRERAS, Mateo

CHOCOBARES, Santiago

CINTI, Lucio

DELGUY, Bautista

GARCÍA, Gonzalo

GARCÍA, Gonzalo

ISGRÓ, Rodrigo

MALLÍA, Juan Cruz

MENDY, Ignacio

MOYANO, Agustín

PICCARDO, Justo

PRISCIANTELLI, Gerónimo

SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino

SOLER, Mateo