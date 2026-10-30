Tras ausentarse en la FP1, Franco Colapinto terminó 16° en la segunda práctica del GP de México

Franco Colapinto completó su primera actividad en pista en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y terminó en el 16° puesto de la segunda práctica libre. El argentino registró un tiempo de 1:19.132, a 1,3 segundos del líder, Charles Leclerc, quien volvió a marcar el ritmo con Ferrari.

El piloto de Alpine no había participado del primer entrenamiento del viernes porque le cedió su butaca al joven Gabriele Mini, en cumplimiento del programa destinado a pilotos novatos. Por ese motivo, la segunda sesión representó su primer contacto con el asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez durante el fin de semana.

Leclerc dominó nuevamente la tanda y estableció un récord de 1:17.827. Detrás del monegasco se ubicaron Lando Norris, con McLaren, y George Russell, con Mercedes, ambos a poco más de una décima del registro de referencia.

La estrategia de Colapinto y el trabajo de Alpine

Colapinto fue mejorando sus registros durante los 60 minutos de actividad, en una sesión en la que buscó adaptarse progresivamente al circuito y encontrar mejores sensaciones con el Alpine.

La estrategia del argentino comenzó con neumáticos medios, con el objetivo de ganar confianza y buscar sus mejores tiempos durante la primera parte del entrenamiento. En el tramo final utilizó compuestos blandos y trabajó con carga de combustible para evaluar el ritmo de carrera.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo una jornada más destacada: finalizó octavo y quedó por delante de los dos Racing Bulls de Arvid Lindblad, séptimo, y Liam Lawson, noveno.

Ese resultado dejó a Alpine en la pelea por ubicarse como el mejor equipo detrás de las escuderías que habitualmente dominan la categoría.

Qué dijo Colapinto después del entrenamiento

Tras bajarse del monoplaza, el piloto argentino analizó su rendimiento y reconoció que todavía tiene aspectos por mejorar de cara a la actividad del sábado.

“No tan mal, creo que hay mucho por mejorar. Fui encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista que me ayudaron un poco, pero hay mucho por trabajar para mañana”, expresó en diálogo con ESPN.

Además, anticipó que el trabajo de los ingenieros durante la noche será importante para encontrar el rendimiento que le permita avanzar en el fin de semana.

“Hoy a la noche va a ser importante para entender un par de cositas y dar un paso, pero hay lugares claros para mejorar. Veremos qué hay que hacer para mañana”, agregó.

Cómo sigue la actividad del GP de México

La actividad del Gran Premio de México continuará este sábado con la tercera y última práctica libre, que comenzará a las 14.30 de Argentina.

Más tarde, desde las 18, se disputará la clasificación que determinará el orden de largada para la carrera del domingo.

La competencia principal tendrá 71 vueltas y comenzará a las 17, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.