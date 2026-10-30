Mes de la Familia: conocé quién ganó el auto 0 km en el sorteo final de Cadena 3

FOTO: Cadena 3, Cadena Heat y La Popu entregaron los premios por el Mes de la Familia.

Lía, una oyente de Rosario, ganó el BYD Dolphin Mini cero kilómetro de Autocity y Cadena 3 en el sorteo final del Mes de la Familia, realizado este viernes 30 de octubre. La jornada también tuvo otros cinco ganadores, con viajes a Brasil, premios de Bezza y una orden de compra de Naldo.

El cierre se realizó durante "Juntos", en el estudio mayor de la radio, con la presencia del escribano Ramiro Villa, y se compartió con La Popu, Cadena Heat, Cadena 3 Rosario y Cosquín Rock Radio.

Más de medio millón de personas se inscribieron a través de la web y la aplicación de Cadena 3 para participar de la propuesta por el Mes de la Familia y el Día de la Madre.

El premio mayor fue para la oyente rosarina cuyo documento termina en 194. Desde Autocity indicaron que podrá retirar el auto a partir de la próxima semana, junto con sus cargadores.

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• Lia Kurdobrin, de Rosario, provincia de Santa Fe, ganó el auto cero kilómetro BYD Dolphin Mini EV GL de Autocity y Cadena 3. Su DNI termina en 194.

• Estanislao Maisuls, de Córdoba capital, obtuvo un viaje para dos personas a Cabo Frío, también de Viajes TDH. Su DNI termina en 322.

• Nahuel Rizzi, de Córdoba capital, ganó un viaje para dos personas a Florianópolis, de Viajes TDH. Su DNI termina en 959.

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• María Graciela Vazquez, de San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires, ganó el primer premio de $2.000.000 de Bezza, la billetera digital de Bancor. Su DNI termina en 179.

• Marisa Mabel Longhi, de Córdoba capital, obtuvo el segundo premio de $2.000.000 de Bezza. Su DNI termina en 055.

• Daniela Barrios, de Córdoba capital, ganó una orden de compra de $2.000.000 en Naldo. Su DNI termina en 987.

Los premios de Bezza, la billetera digital de Bancor, fueron de $2 millones para cada ganadora. En el caso de Naldo, el beneficio consiste en una orden de compra por $2 millones para adquirir productos de la firma.

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Los dos viajes de Viajes TDH son para dos personas cada uno: Nahuel Risi ganó el de Florianópolis y Estanislao Maisuls, el de Cabo Frío.

La jornada completó los sorteos realizados durante los viernes de octubre. A lo largo de la campaña, Bezza aportó $10 millones en premios y Naldo, $6,5 millones en órdenes de compra, además del auto y los viajes entregados junto a Autocity y Viajes TDH.

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