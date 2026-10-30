Mes de la Familia: conocé quién ganó el auto 0 km en el sorteo final de Cadena 3
El cierre tuvo seis ganadores: además del BYD Dolphin Mini, se sortearon dos viajes para dos personas, $4 millones de Bezza y una orden de compra de $2 millones de Naldo. Hubo más de medio millón de inscriptos.
30/10/2026 | 12:08Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3, Cadena Heat y La Popu entregaron los premios por el Mes de la Familia.
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Audio. Mes de la Familia: conocé quién ganó el auto 0 km en el sorteo final de Cadena 3
Premios y sorpresas
Lía, una oyente de Rosario, ganó el BYD Dolphin Mini cero kilómetro de Autocity y Cadena 3 en el sorteo final del Mes de la Familia, realizado este viernes 30 de octubre. La jornada también tuvo otros cinco ganadores, con viajes a Brasil, premios de Bezza y una orden de compra de Naldo.
El cierre se realizó durante "Juntos", en el estudio mayor de la radio, con la presencia del escribano Ramiro Villa, y se compartió con La Popu, Cadena Heat, Cadena 3 Rosario y Cosquín Rock Radio.
Más de medio millón de personas se inscribieron a través de la web y la aplicación de Cadena 3 para participar de la propuesta por el Mes de la Familia y el Día de la Madre.
El premio mayor fue para la oyente rosarina cuyo documento termina en 194. Desde Autocity indicaron que podrá retirar el auto a partir de la próxima semana, junto con sus cargadores.
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Sorteo de Cadena 3. Cómo es el BYD Dolphin Mini: el auto que te podés ganar en el sorteo del Mes de la Familia
El ganador del auto se conocerá en el gran cierre del viernes 30 de octubre a las 11:30 en transmisión triplex por Cadena 3, La Popu y Cadena Heat. Nicolás Konsol gerente de marketing de BYD Argentina dio detalles a la radio.
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• Lia Kurdobrin, de Rosario, provincia de Santa Fe, ganó el auto cero kilómetro BYD Dolphin Mini EV GL de Autocity y Cadena 3. Su DNI termina en 194.
• Estanislao Maisuls, de Córdoba capital, obtuvo un viaje para dos personas a Cabo Frío, también de Viajes TDH. Su DNI termina en 322.
• Nahuel Rizzi, de Córdoba capital, ganó un viaje para dos personas a Florianópolis, de Viajes TDH. Su DNI termina en 959.
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Premios para los oyentes. Mes de la Familia: conocé quiénes son los ganadores del tercer sorteo de Cadena 3
El sorteo se desarrolló durante la mañana de "Juntos", con la presencia de la escribana María Bettina Charras, quien certificó los resultados. Quienes ya se anotaron siguen participando.
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• María Graciela Vazquez, de San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires, ganó el primer premio de $2.000.000 de Bezza, la billetera digital de Bancor. Su DNI termina en 179.
• Marisa Mabel Longhi, de Córdoba capital, obtuvo el segundo premio de $2.000.000 de Bezza. Su DNI termina en 055.
• Daniela Barrios, de Córdoba capital, ganó una orden de compra de $2.000.000 en Naldo. Su DNI termina en 987.
Los premios de Bezza, la billetera digital de Bancor, fueron de $2 millones para cada ganadora. En el caso de Naldo, el beneficio consiste en una orden de compra por $2 millones para adquirir productos de la firma.
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Premios para los oyentes. Mes de la Familia: conocé quiénes son los ganadores del segundo sorteo de Cadena 3
Los próximos sorteos serán los viernes 23 y 30 de octubre. Quienes ya completaron el formulario siguen participando por los premios restantes.
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Los dos viajes de Viajes TDH son para dos personas cada uno: Nahuel Risi ganó el de Florianópolis y Estanislao Maisuls, el de Cabo Frío.
La jornada completó los sorteos realizados durante los viernes de octubre. A lo largo de la campaña, Bezza aportó $10 millones en premios y Naldo, $6,5 millones en órdenes de compra, además del auto y los viajes entregados junto a Autocity y Viajes TDH.
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Premios para los oyentes. Mes de la Familia: conocé quiénes son los ganadores del primer sorteo de Cadena 3
Los sorteos se desarrollaron durante la mañana de "Juntos", en el estudio mayor de la radio, con la presencia del escribano Ramiro Villa. La propuesta continuará los viernes 16, 23 y 30 de octubre.
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Lectura rápida
¿Quién ganó el auto en el sorteo? Lía de Rosario ganó el BYD Dolphin Mini.
¿Cuándo se realizó el sorteo? El sorteo final se realizó el viernes 30 de octubre.
¿Qué otros premios se entregaron? Se entregaron viajes a Brasil, premios de Bezza y una orden de compra de Naldo.
¿Cuántas personas se inscribieron para participar? Más de medio millón de personas se inscribieron a través de la web y la aplicación de Cadena 3.
¿Cuánto aportó Bezza en premios? Bezza aportó $10 millones en premios a lo largo de la campaña.