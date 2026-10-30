Rossi y Bokalic concelebrarán la misa del Papa en Córdoba

Los cardenales Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, y Vicente Bokalic Iglic, arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, concelebrarán la misa que el papa León XIV presidirá el próximo 10 de noviembre en Córdoba. La noticia permite recuperar una entrevista que Bokalic concedió a Cadena 3 en Roma, antes del cónclave de mayo de 2025, en la que defendió una Iglesia cercana a la gente y reflexionó sobre el legado de Francisco.

La participación de ambos fue anunciada por Juan Martínez, coordinador general de la organización de la visita papal, quien aseguró que la Santa Sede aceptó la propuesta de incorporar a Bokalic como concelebrante junto a Rossi. La decisión busca destacar los vínculos entre Córdoba y Santiago del Estero, especialmente a través de las figuras del Cura Brochero y Mama Antula.

Rossi y Bokalic fueron dos de los cuatro cardenales argentinos que participaron del cónclave que eligió a León XIV.

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Una Iglesia cercana a la gente

En aquella conversación, realizada en vísperas del cónclave, Bokalic explicó qué significaba para él ser pastor antes que príncipe de la Iglesia.

"Aquel que acompaña, que se acerca, que escucha, que crea lazos y vínculos muy cercanos", respondió al definir la figura del pastor.

Para el cardenal, la tarea de la Iglesia exige conocer las necesidades de las personas y establecer vínculos que permitan acompañarlas.

"No estamos en el púlpito hablándole a un mundo desconocido", afirmó.

También recuperó una enseñanza de Francisco sobre la necesidad de salir al encuentro de la sociedad, incluso asumiendo el riesgo de equivocarse.

El legado de Francisco ante el cónclave

Consultado sobre el perfil de los cardenales que participarían en la elección del nuevo pontífice, Bokalic destacó los nombramientos realizados por Francisco.

"La mayoría somos pastores que fuimos párrocos, misioneros, gente que estaba en el frente de batalla", sostuvo.

Según su interpretación, Francisco había privilegiado esos perfiles al confiar nuevas responsabilidades dentro de la Iglesia.

Bokalic consideraba que esa experiencia pastoral también estaría representada entre los electores, aunque reconocía que todavía estaban conociéndose y que no podía anticipar cómo se desarrollarían las deliberaciones.

"A mí me pone colorado"

La entrevista también permitió conocer el costado personal del cardenal, que por primera vez participaría de un cónclave.

Ante una pregunta sobre la exposición internacional que suponía integrar el grupo encargado de elegir al nuevo Papa, respondió con espontaneidad.

"A mí me pone colorado estas cosas. No estoy acostumbrado a esto. Yo soy de perfil bajo".

Reconoció que nunca había imaginado encontrarse ante semejante responsabilidad y resumió su propósito con una frase: «Lo único que pretendemos es servir a la Iglesia y al mundo en este momento».

También admitió que conocía poco del funcionamiento interno de un cónclave y que todavía tenía mucho por aprender.

De Roma a Córdoba

Aquellas declaraciones fueron realizadas cuando la Iglesia se preparaba para elegir al sucesor de Francisco, sin conocer todavía quién ocuparía el pontificado.

Más de un año después, Rossi y Bokalic volverán a coincidir en un acontecimiento de especial relevancia para la Iglesia argentina: la misa que León XIV presidirá en Córdoba, el martes 10 de noviembre a las 10, en el predio de FAdeA.

La ceremonia reunirá así al actual pontífice con dos participantes del cónclave que lo eligió: tres cardenales creados por Francisco, herederos de su visión de la Iglesia.