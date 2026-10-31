Instituto va por un triunfo ante Estudiantes para seguir en lo más alto de la Zona A

Instituto visita este sábado a Estudiantes de La Plata en un compromiso clave por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Jorge Luis Hirschi desde las 21.30 horas.

El conjunto cordobés buscará sumar fuera de casa en esta recta decisiva del certamen local. La dirección arbitral del partido estará a cargo de Hernán Mastrángelo en el campo de juego.

Por su parte, el sistema de asistencia tecnológica VAR será controlado por el juez Fernando Echenique. La dupla arbitral encabeza la organización arbitral designada para este importante duelo en territorio platense.

Los hinchas de la Gloria que deseen seguir las alternativas del cotejo en directo por televisión podrán sintonizar la señal televisiva de ESPN Premium. La transmisión oficial requerirá contar con el Pack Fútbol habilitado. Y como es habitual, Cadena 3 trasmitirá el partido en vivo, de forma gratuita.

El conjunto cordobés llega a este duelo afianzado en el primer puesto de la zona con 32 unidades, tras haber derrotado por la mínima (1-0) a Deportivo Riestra en la jornada anterior. Los dirigidos en Alta Córdoba buscan un nuevo triunfo fuera de casa para asegurar su lugar de privilegio en la recta decisiva del campeonato.

En la vereda de enfrente, el Pincha llega golpeado tras sufrir una dura derrota por 3-1 frente a Unión de Santa Fe en condición de visitante. El equipo platense acumula 14 puntos en el torneo y necesita imperiosamente sumar de a tres ante su gente para mantener alguna expectativa de meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/