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Sain irá a juicio oral por la presunta compra irregular de armas para la Policía de Santa Fe

La camarista Martha Feijoó ratificó la acusación contra el exministro, Germán Montenegro y Maximiliano Novas por las presuntas irregularidades en una licitación de armamento que superaba los 17 millones de dólares.

31/10/2026 | 12:41Redacción Cadena 3 Rosario

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El ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain.

FOTO: El ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain.

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La camarista Martha Feijoó confirmó la acusación y las pruebas contra el exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, el exsecretario Germán Montenegro y Maximiliano Novas, por el presunto direccionamiento irregular en la compra de armas para la Policía provincial. De esta manera, los tres deberán afrontar un juicio oral y público en la denominada Causa Armas. Ahora resta que se fije la fecha del debate.

La investigación apunta a una licitación pública iniciada en 2020, durante la gestión de Sain, que contemplaba la adquisición de 12.000 pistolas, 260 fusiles y 12 rifles de francotirador. La operación tenía un presupuesto superior a los 17 millones de dólares y estaba destinada a equipar a la fuerza policial santafesina.

Según la acusación fiscal, los exfuncionarios habrían intervenido para favorecer a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, representante en Argentina de la compañía israelí IWI. La hipótesis sostiene que el pliego de condiciones fue elaborado con requisitos técnicos que beneficiaban a esa empresa y limitaban la competencia. La licitación finalmente no se concretó, luego de impugnaciones de otras firmas y observaciones de organismos provinciales.

En este expediente, la Fiscalía solicitó cinco años de prisión efectiva para Sain y cuatro años para Montenegro y Novas, además de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. La situación judicial del exministro también incluye la causa por presunto espionaje ilegal, en la que afronta otro pedido de 11 años de prisión.

Lectura rápida

¿Quiénes están acusados en la Causa Armas?
Martha Feijoó confirmó la acusación contra Marcelo Sain, Germán Montenegro y Maximiliano Novas.

¿Qué irregularidad se investiga?
Se investiga el presunto direccionamiento irregular en la compra de armas para la Policía de Santa Fe.

¿Cuándo se inició la licitación pública?
La licitación pública se inició en 2020 durante la gestión de Sain.

¿Qué sanciones pide la Fiscalía?
La Fiscalía solicitó cinco años de prisión efectiva para Sain y cuatro años para Montenegro y Novas.

¿Cuál es el presupuesto de la operación?
El presupuesto de la operación superaba los 17 millones de dólares.

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