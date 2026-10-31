Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy sábado 31 de octubre.
El sorteo número 18930 de la quiniela matutina se realizó el sábado 31 de octubre a las 15:00, con el número a la cabeza 5047, que se interpreta como "A primera (Muerto)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 18930 de la quiniela matutina se llevó a cabo el sábado 31 de octubre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 5047, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Muerto).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5047
2° 7192
3° 7184
4° 6414
5° 7961
6° 7202
7° 1853
8° 7825
9° 3888
10° 2162
11° 0526
12° 0460
13° 9954
14° 3744
15° 2058
16° 3356
17° 1604
18° 2877
19° 0231
20° 5289
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18930 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 31 de octubre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5047.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Muerto)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, desde 5047 hasta 5289.