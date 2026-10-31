En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Riestra vs. Talleres

Argentina

En vivo

La Previa

Raúl Monti

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Almirante Brown

Mendoza

En vivo

Los 40 de la Heat

Fernando Varea

En vivo

Fiesta Popular

Nadia Cabrera

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy sábado 31 de octubre.

El sorteo número 18930 de la quiniela matutina se realizó el sábado 31 de octubre a las 15:00, con el número a la cabeza 5047, que se interpreta como "A primera (Muerto)". Conocé los resultados completos.

31/10/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo 18930 de la quiniela matutina se llevó a cabo el sábado 31 de octubre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 5047, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Muerto).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5047
2° 7192
3° 7184
4° 6414
5° 7961
6° 7202
7° 1853
8° 7825
9° 3888
10° 2162
11° 0526
12° 0460
13° 9954
14° 3744
15° 2058
16° 3356
17° 1604
18° 2877
19° 0231
20° 5289

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18930 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 31 de octubre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5047.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Muerto)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, desde 5047 hasta 5289.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf