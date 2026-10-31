Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy sábado 31 de octubre.

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El número de sorteo 18930 de la quiniela matutina se llevó a cabo el sábado 31 de octubre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 5047, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Muerto).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5047

2° 7192

3° 7184

4° 6414

5° 7961

6° 7202

7° 1853

8° 7825

9° 3888

10° 2162

11° 0526

12° 0460

13° 9954

14° 3744

15° 2058

16° 3356

17° 1604

18° 2877

19° 0231

20° 5289