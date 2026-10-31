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Expertos alertan sobre la falta de debate sobre adultez y discapacidad en la sociedad

Una nueva investigación examinará los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en su transición a la vida adulta, con foco en la autonomía y las barreras familiares.

31/10/2026 | 14:34Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 31 de octubre (NA) -- "La intersección de adultez y discapacidad está ausente de los debates públicos", expresó la Red de Asistencia Legal y Social (RALS) al anunciar una investigación que se centra en las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo durante su transición a la vida adulta. Este estudio pone énfasis en la autonomía, las tareas de cuidado y las barreras que deben sortear tanto estas personas como sus familias.

La investigación examina los obstáculos que limitan el ejercicio de la autonomía, así como el impacto social, físico y emocional que las tareas de cuidado generan en los entornos familiares. También se destaca la necesidad de fortalecer los sistemas de apoyo desde una perspectiva de derechos. Además, se plantea la importancia de abandonar las miradas infantilizantes sobre las personas con discapacidad y de fomentar políticas públicas que incluyan sus decisiones y proyectos de vida.

"La intersección de adultez y discapacidad está ausente de los debates públicos actuales. Mientras las personas con discapacidad no cuenten con los apoyos y cuidados necesarios para decidir sobre su propia vida, se les seguirá negando su plena participación en la sociedad", afirmó Elizabeth Aimar, presidenta de RALS.

La presentación del estudio se llevará a cabo el miércoles 18 de noviembre, de 14 a 17, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ubicado en avenida San Juan 350, en el barrio porteño de San Telmo. La jornada incluirá testimonios en primera persona, dos paneles de debate con asociaciones de familias, organizaciones de derechos y representantes del Estado, además de interpretación en Lengua de Señas Argentina. La actividad será gratuita, con cupos limitados e inscripción previa.

El trabajo, titulado "Entre la autonomía y la supervivencia: desafíos en la construcción de la vida adulta de personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo en Argentina", fue llevado a cabo por las investigadoras Carolina Ferrante y Karina Brovelli mediante una metodología cualitativa que incluye entrevistas en profundidad, con el fin de reconstruir las experiencias de las personas involucradas y analizar las respuestas de las instituciones y las familias.

Lectura rápida

¿Qué tema aborda la investigación?
Analiza los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en su transición a la vida adulta.

¿Quién presentó el estudio?
La investigación fue presentada por la Red de Asistencia Legal y Social (RALS).

¿Cuándo se llevará a cabo la presentación?
La presentación será el miércoles 18 de noviembre, de 14 a 17.

¿Dónde se realizará el evento?
En el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en avenida San Juan 350.

¿Qué incluirá la jornada?
Testimonios, paneles de debate y traducción en Lengua de Señas Argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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