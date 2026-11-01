En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Argentina

En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Ucrania lanzó un ataque masivo con drones y Rusia derribó más de 200 aeronaves

En paralelo, Rusia atacó infraestructura energética ucraniana y dejó a cientos de localidades sin electricidad.

01/11/2026 | 08:50Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Ucrania atacó anteriormente, la refinería Bashneft-Novoil en la ciudad de Ufá, en el suroeste de Rusia.

FOTO: Ucrania atacó anteriormente, la refinería Bashneft-Novoil en la ciudad de Ufá, en el suroeste de Rusia.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) -- Ucrania llevó a cabo un ataque aéreo significativo utilizando drones en diversas áreas de Rusia, causando daños importantes en una instalación industrial ubicada en Kstovo, en la región de Nizhni Nóvgorod. Desde Kiev, se afirmó que uno de los objetivos fue una refinería de petróleo y otras instalaciones asociadas a la fabricación de misiles.

El gobernador de Nizhni Nóvgorod, Gleb Nikitin, reportó que más de un centenar de drones fueron destruidos durante este ataque, y según los primeros informes, no se registraron víctimas.

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, anunció el derribo de 235 drones ucranianos en 17 regiones del país, según informaciones de EFE y la Agencia Noticias Argentinas.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó que uno de los ataques impactó en instalaciones vinculadas a la producción de misiles en Rostov. Estos bombardeos forman parte de una serie de ofensivas cruzadas contra infraestructuras energéticas que se llevaron a cabo durante el fin de semana.

Como respuesta, Rusia lanzó ataques contra instalaciones eléctricas en diversas regiones de Ucrania. En Zhitómir, más de 650 localidades quedaron sin suministro eléctrico, mientras que en Dnipropetrovsk, cerca de 100.000 usuarios se encontraron sin servicio. En Kiev, la empresa energética DTEK informó que se implementaron cortes de emergencia debido a los ataques a la red.

Las autoridades de Ucrania comunicaron que los equipos técnicos estaban trabajando para restablecer el suministro en las áreas afectadas, mientras los ataques a infraestructuras estratégicas continúan en ambos países.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rusia?
Ucrania lanzó un ataque masivo con drones, dañando una refinería y otras instalaciones industriales.

¿Quién lo confirmó?
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó los ataques a instalaciones de misiles.

¿Cuándo sucedió?
El ataque se llevó a cabo el 1 de noviembre de 2026.

¿Dónde se produjeron los ataques?
Los ataques ocurrieron en varias regiones de Rusia y también en Ucrania.

¿Por qué se realizaron los ataques?
Forman parte de una serie de ofensivas cruzadas entre ambos países en el contexto del conflicto en curso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf