Ucrania lanzó un ataque masivo con drones y Rusia derribó más de 200 aeronaves

FOTO: Ucrania atacó anteriormente, la refinería Bashneft-Novoil en la ciudad de Ufá, en el suroeste de Rusia.

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) -- Ucrania llevó a cabo un ataque aéreo significativo utilizando drones en diversas áreas de Rusia, causando daños importantes en una instalación industrial ubicada en Kstovo, en la región de Nizhni Nóvgorod. Desde Kiev, se afirmó que uno de los objetivos fue una refinería de petróleo y otras instalaciones asociadas a la fabricación de misiles.

El gobernador de Nizhni Nóvgorod, Gleb Nikitin, reportó que más de un centenar de drones fueron destruidos durante este ataque, y según los primeros informes, no se registraron víctimas.

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, anunció el derribo de 235 drones ucranianos en 17 regiones del país, según informaciones de EFE y la Agencia Noticias Argentinas.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó que uno de los ataques impactó en instalaciones vinculadas a la producción de misiles en Rostov. Estos bombardeos forman parte de una serie de ofensivas cruzadas contra infraestructuras energéticas que se llevaron a cabo durante el fin de semana.

Como respuesta, Rusia lanzó ataques contra instalaciones eléctricas en diversas regiones de Ucrania. En Zhitómir, más de 650 localidades quedaron sin suministro eléctrico, mientras que en Dnipropetrovsk, cerca de 100.000 usuarios se encontraron sin servicio. En Kiev, la empresa energética DTEK informó que se implementaron cortes de emergencia debido a los ataques a la red.

Las autoridades de Ucrania comunicaron que los equipos técnicos estaban trabajando para restablecer el suministro en las áreas afectadas, mientras los ataques a infraestructuras estratégicas continúan en ambos países.