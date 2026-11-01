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Boletín de calificaciones del triunfo de Boca ante River en el superclásico

El periodista de Cadena 3 Claudio Giglioni analizó el rendimiento de los futbolistas en el superclásico.

01/11/2026 | 17:09Redacción Cadena 3

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Boca venció a River en el superclásico.

FOTO: Boca venció a River en el superclásico.

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Boca Juniors

Álvaro Montero: 5

Leandro Lozano: 5

Lautaro Di Lollo: 7

Facundo Herrera: 5

Lautaro Blanco: 6

Leandro Paredes: 7,50 

Milton Delgado: 8

Santiago Ascacíbar: 8

Leonel Flores: 5

Miguel Merentiel: 4

Sebastián Villa: 5

River Plate

Santiago Beltrán: 4

Gonzalo Montiel: 4

Nicolás Otamendi: 5

Lucas Martínez Quarta: 1

Marcos Acuña: 5

Lucas Silva: 3

Tomás Galván: 3

Tobías Andrada: 4

Thiago Almada: 3

Lucas Beltrán: -

Ángel Correa: 6

Suplentes

Lautaro Rivero: 3

Lautaro Pereyra: 5

Sebastián Driussi: 4

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