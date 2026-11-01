Boletín de calificaciones del triunfo de Boca ante River en el superclásico
El periodista de Cadena 3 Claudio Giglioni analizó el rendimiento de los futbolistas en el superclásico.
01/11/2026 | 17:09Redacción Cadena 3
FOTO: Boca venció a River en el superclásico.
Boca Juniors
Álvaro Montero: 5
Leandro Lozano: 5
Lautaro Di Lollo: 7
Facundo Herrera: 5
Lautaro Blanco: 6
Leandro Paredes: 7,50
Milton Delgado: 8
Santiago Ascacíbar: 8
Leonel Flores: 5
Miguel Merentiel: 4
Sebastián Villa: 5
River Plate
Santiago Beltrán: 4
Gonzalo Montiel: 4
Nicolás Otamendi: 5
Lucas Martínez Quarta: 1
Marcos Acuña: 5
Lucas Silva: 3
Tomás Galván: 3
Tobías Andrada: 4
Thiago Almada: 3
Lucas Beltrán: -
Ángel Correa: 6
Suplentes
Lautaro Rivero: 3
Lautaro Pereyra: 5
Sebastián Driussi: 4