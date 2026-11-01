FOTO: Más del 60% de las empresas carecen de capacitación para prevenir el acoso laboral

Buenos Aires, 1° noviembre (NA) -- Un estudio revela que más del 60% de las empresas carecen de talleres de capacitación para prevenir el acoso laboral y que el acoso, la violencia y el maltrato resultaron ser la categoría temática con mayor carga de evaluación negativa en las respuestas abiertas de los participantes.

El Estudio sobre Bienestar Emocional y Clima Laboral en las Organizaciones, realizado por la Asociación de Recursos Humanos de Argentina (AdRHA), indica que, sobre una muestra de más de 500 líderes y referentes del sector, el 60,7% de los profesionales encuestados percibe que los talleres e instancias de capacitación sobre prevención del acoso laboral son inexistentes en la organización donde trabaja.

En el informe, al que accedió la agencia Noticias Argentinas, también se realiza una medición cualitativa del entorno laboral: el acoso, la violencia y el maltrato resultaron ser la categoría temática con mayor carga de evaluación negativa en las respuestas abiertas de los participantes.

Las expresiones obtenidas exponen situaciones de abuso de poder, desprotección y una demanda urgente de canales de denuncia independientes y capacitaciones sostenidas en el tiempo.

Al respecto, Luis Etchenique, coordinador de la comunidad de Diversidad e Inclusión de AdRHA, señaló: "Este relevamiento expone de forma ineludible que la prevención del acoso y el maltrato laboral no puede seguir tratándose como un tema periférico. Que más del 60% de los profesionales perciban como inexistentes los talleres de formación revela una deuda estructural."

"En AdRHA creemos que cuidar a las personas es la base del bienestar y de un liderazgo innovador. Por eso, los protocolos deben cumplirse: ante una situación de maltrato laboral, la organización tiene que investigar y actuar, protegiendo a quien lo sufre y nunca castigando a quien lo denuncia", expuso.

Las conclusiones completas del relevamiento fueron presentadas en el marco del 22° Congreso Nacional de AdRHA, que se llevó a cabo el pasado viernes 30 de octubre bajo el lema "Liderando LA RHevolución".

El encuentro reunió a más de 400 directivos y especialistas, y contó con la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

A lo largo de la jornada, el evento ofreció un espacio de actualización, networking y reflexión sobre la transformación estratégica del sector.