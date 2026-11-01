Antonelli se consagró como el campeón más joven en la historia: Colapinto terminó octavo y sumó

FOTO: Colapinto con su A526 en el circuito de México. Foto: Alpine.

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El italiano finalizó tercero en el Gran Premio de México y se aseguró el título con cuatro fechas por delante.

Colapinto, por su parte, redondeó una carrera casi perfecta para finalizar octavo y así sumar cuatro puntos en el campeonato.

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