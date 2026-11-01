Antonelli se consagró como el campeón más joven en la historia: Colapinto terminó octavo y sumó
El italiano dejó atrás el récord del alemán Sebastian Vettel, que en 2010 gritó campeón con solo 23 años.
01/11/2026 | 19:26Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto con su A526 en el circuito de México. Foto: Alpine.
El italiano finalizó tercero en el Gran Premio de México y se aseguró el título con cuatro fechas por delante.
Colapinto, por su parte, redondeó una carrera casi perfecta para finalizar octavo y así sumar cuatro puntos en el campeonato.
En desarrollo
Lectura rápida
¿Quién recibió una buena noticia antes del Gran Premio de México?
Franco Colapinto recibió una buena noticia.
¿Por qué Colapinto largará desde el 11° puesto?
La FIA sancionó a Liam Lawson por una infracción técnica, lo que modificó el orden de salida.
¿Cuándo se disputará el Gran Premio de México?
Se disputará el domingo 1 de noviembre, a las 17 (hora argentina).
¿Dónde se llevará a cabo la carrera?
En el Autódromo Hermanos Rodríguez.
¿Cuántas vueltas tendrá la carrera?
La carrera tendrá una extensión de 71 vueltas.