Estudio revela que el té podría proteger el corazón, pero hay una advertencia importante

Un reciente estudio que involucró a casi 500,000 adultos en China sugirió que el consumo regular de té podría ofrecer importantes beneficios para la salud cardiovascular. Los investigadores descubrieron que aquellos que bebían té regularmente tenían un riesgo menor de desarrollar diversas enfermedades vasculares en comparación con quienes no lo hacían.

No obstante, los hallazgos también revelaron diferencias inesperadas. El tipo de té, su intensidad y la temperatura a la que se consumía estaban asociados con la salud vascular. Si bien ciertos hábitos de consumo de té se relacionaron con un menor riesgo de enfermedad, el té consumido a temperaturas extremadamente altas mostró una asociación opuesta.

La investigación, publicada en el Journal of Internal Medicine, proporciona nuevas perspectivas sobre cómo una bebida cotidiana puede estar conectada a la salud cardiovascular a largo plazo.

Estudio masivo sobre el té y la salud vascular

El estudio incluyó a 485,934 adultos en China, quienes fueron seguidos durante una mediana de 9.05 años. Durante este período, los investigadores registraron 14,863 casos de diversas enfermedades vasculares.

Estas condiciones incluyeron enfermedades cardiovasculares, que afectan al corazón y los vasos sanguíneos, y enfermedades cerebrovasculares, que involucran los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. Los investigadores también examinaron la enfermedad pulmonar cardíaca, que ocurre cuando problemas en los pulmones o sus vasos sanguíneos ejercen presión sobre el corazón, y la enfermedad arterial periférica, que se produce cuando las arterias que llevan sangre a áreas como las piernas se estrechan o bloquean.

Aunque estas condiciones afectan diferentes partes del cuerpo, comparten una característica importante: interfieren con la circulación sanguínea, que entrega oxígeno y nutrientes a los órganos y tejidos.

Al comparar los hábitos de consumo de té con la incidencia de estas enfermedades, los investigadores encontraron que el consumo regular de té se asociaba con un 11% menor riesgo de resultados vasculares combinados.

La relación también pareció variar según la cantidad consumida. Entre las personas que bebían té al menos semanalmente, el riesgo estimado más bajo se registró con aproximadamente seis a ocho tazas por día.

Esto no significa necesariamente que beber más té prevenga directamente enfermedades o que todos deban consumir esa cantidad. Dado que la investigación fue observacional, pudo identificar conexiones entre el consumo de té y los resultados de salud, pero no pudo establecer que el té fuera responsable de las diferencias.

¿Importa el tipo de té?

Un hallazgo particularmente interesante involucró el tipo de té que consumieron los participantes. El té negro mostró asociaciones más consistentes con un menor riesgo de enfermedad vascular en comparación con el té verde. Esto sugiere que diferentes variedades de té pueden no tener relaciones idénticas con la salud cardiovascular.

Tanto el té negro como el té verde provienen de la misma planta, Camellia sinensis, pero se someten a diferentes métodos de procesamiento. El té negro generalmente se oxida extensamente, un proceso químico que cambia la composición de los compuestos en las hojas, mientras que el té verde se procesa para limitar la oxidación.

El té contiene naturalmente compuestos vegetales conocidos como polifenoles, que han atraído el interés científico debido a sus propiedades antioxidantes y sus posibles efectos sobre la función de los vasos sanguíneos. Los antioxidantes pueden ayudar a limitar ciertos tipos de daño celular causado por moléculas reactivas.

Sin embargo, el estudio no establece si estos compuestos explican las diferencias observadas entre el té negro y el té verde.

La intensidad del té también pareció ser relevante. Los participantes que bebieron té de intensidad moderada tuvieron el menor riesgo de enfermedad vascular asociado, lo que sugiere que el té más fuerte no se vinculó necesariamente con mayores beneficios.

El té caliente puede tener riesgos inesperados

Quizás el hallazgo más sorprendente concernió a la temperatura del té. Aunque el consumo regular de té se asoció generalmente con un menor riesgo de enfermedad vascular, beber té descrito como "hirviendo" se vinculó a un aumento del riesgo.

Este resultado sugiere que la temperatura del té puede ser una consideración importante junto con la cantidad que las personas beben y qué variedad prefieren.

Las bebidas muy calientes pueden exponer los tejidos de la boca y el tracto digestivo a altas temperaturas, pero el estudio no estableció el mecanismo biológico detrás del riesgo vascular observado. Tampoco identificó una temperatura específica a la que el té se vuelve dañino.

Por lo tanto, los hallazgos no deben interpretarse como una prueba de que beber té extremadamente caliente causa directamente enfermedades vasculares. Sin embargo, plantean preguntas sobre si ciertos hábitos de consumo podrían contrarrestar algunas de las asociaciones favorables observadas con el consumo regular de té.

La combinación de té, ejercicio y hábitos de fumar puede influir

Los investigadores también examinaron cómo el consumo de té se relacionó con otros factores de estilo de vida, incluyendo el tabaquismo y la actividad física. Su análisis mostró que las personas que bebían té regularmente, no eran fumadores activos y mantenían altos niveles de actividad física tenían el menor riesgo de enfermedad vascular.

"Los análisis conjuntos mostraron que el consumo de té, el estado de fumador y la actividad física estaban colectivamente asociados con el riesgo vascular, siendo la combinación favorable de consumo habitual de té, no fumar y alta actividad física asociada con el menor riesgo", escribieron los autores.

Estos resultados destacan la importancia de considerar el estilo de vida en general en lugar de examinar un solo alimento o bebida de forma aislada.

La actividad física regular apoya la salud cardiovascular de varias maneras, incluyendo la mejora de la circulación, la regulación de la presión arterial y el apoyo a la función del corazón y los vasos sanguíneos. Evitar fumar también reduce la exposición a sustancias que pueden dañar los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo cardiovascular.

En conjunto, los hallazgos sugieren que el consumo de té puede ser un componente de un patrón más amplio de hábitos asociados con una mejor salud vascular. Aunque se necesita más investigación para determinar si el consumo de té influye directamente en el riesgo de enfermedad, el estudio ofrece evidencia alentadora de que esta bebida ampliamente consumida está asociada con la salud cardiovascular. También destaca una distinción importante: en lo que respecta al té, la cantidad, variedad, intensidad y temperatura pueden ser aspectos que valga la pena considerar.