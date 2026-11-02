Clima en Salta: cómo estará el tiempo este lunes 2 de noviembre
Este lunes 2 de noviembre, Salta presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 16° y 30°. La humedad se mantiene alta y se prevén cielos parcialmente nublados durante el día.
FOTO: Estado del tiempo en Salta para el lunes 2 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo en Salta se encuentra con broken clouds, la temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 20°. La humedad es del 81%, la visibilidad alcanza los 10000 metros y el viento sopla a 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica se sitúa en 1010 hPa.
El clima hoy lunes 2 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1 m/s, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. No se prevén lluvias, y el cielo se mantendrá mayormente nublado durante el día.
Pronóstico extendido
En los próximos días, el clima en Salta mostrará variaciones. Para el martes 3 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 32°, con cielo parcialmente nublado. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 5 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 26°, con cielo cubierto. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, la mínima descenderá a 10° y la máxima será de 15°, con lluvias ligeras.