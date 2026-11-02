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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este lunes 2 de noviembre

Este lunes 2 de noviembre, Salta presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 16° y 30°. La humedad se mantiene alta y se prevén cielos parcialmente nublados durante el día.

02/11/2026 | 00:31Redacción Cadena 3

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No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se encuentra con broken clouds, la temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 20°. La humedad es del 81%, la visibilidad alcanza los 10000 metros y el viento sopla a 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica se sitúa en 1010 hPa.

El clima hoy lunes 2 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1 m/s, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. No se prevén lluvias, y el cielo se mantendrá mayormente nublado durante el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Salta mostrará variaciones. Para el martes 3 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 32°, con cielo parcialmente nublado. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 5 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 26°, con cielo cubierto. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, la mínima descenderá a 10° y la máxima será de 15°, con lluvias ligeras.

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