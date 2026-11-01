FOTO: La Ciudad de Buenos Aires se ilumina para recibir al papa León XIV con monumentos emblemáticos

Buenos Aires, 1 noviembre (NA) -- Este domingo, la Ciudad de Buenos Aires dará inicio a una serie de iluminaciones que adornarán diversos monumentos y fachadas de la ciudad en homenaje a la visita del papa León XIV. Este evento comenzará a las 20:00 y se extenderá hasta el jueves 12 de noviembre, justo un día después de que el Sumo Pontífice continúe su itinerario hacia Lima, Perú.

Según lo comunicado por el Gobierno porteño, se llevará a cabo una transmisión en vivo que dará inicio con el emblemático Obelisco y abarcará otras destacadas estructuras como la Floralis Genérica, el Planetario Galileo Galilei, el Teatro Colón, el Puente de la Mujer, la Usina del Arte, el Cabildo, la Torre Monumental de los Ingleses y la Torre Espacial del Parque de la Ciudad, entre otros.

Además, este plan de iluminación incluirá un total de 37 templos, de los cuales 33 presentarán un trabajo de iluminación artística por primera vez, mientras que otros cuatro, como la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, contarán con un sistema modernizado.

El propósito de esta iniciativa es valorar el patrimonio arquitectónico y religioso de la Ciudad, en el contexto de la visita de León XIV a Argentina, y también buscar reforzar la identidad nocturna, así como mejorar la seguridad en los recorridos para vecinos y fieles.