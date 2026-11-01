Un joven fue apuñalado por su hermano en una pelea familiar en Comodoro Rivadavia
La madre de ambos llamó a la policía para pedir ayuda en medio de la situación.
01/11/2026 | 19:06Redacción Cadena 3
FOTO: La policía intervino en la pelea familiar. (ADN Sur)
Un joven de 27 años resultó herido con arma blanca en una pelea con su hermano de 38 años en una vivienda del barrio San Cayetano, en la zona sur de Comodoro Rivadavia.
El incidente ocurrió alrededor de las 03:00, y el hermano mayor quedó detenido a la espera de la audiencia de control.
La intervención policial se produjo tras el llamado de la madre de los hermanos, quien solicitó asistencia urgente debido a una fuerte pelea que se había desatado en el interior de la casa. Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos por la hermana de los involucrados, quien los condujo hacia el sector posterior de la propiedad. Allí encontraron a los dos hombres separados tras el forcejeo.
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El joven, identificado por sus iniciales como E. R. (27), presentaba lesiones cortantes y sostenía un trapo en una mano, mientras que en el suelo se observaban manchas de sangre. El otro hermano, J. C. R. (38), fue señalado por los presentes como el presunto autor de la agresión y tenía visibles golpes en el rostro.
La propietaria de la vivienda relató a los policías que se encontraba descansando cuando escuchó un estruendo. Al salir a ver qué sucedía, se encontró con los hermanos en medio de la pelea. Ante la gravedad del hecho, intervino personal de la División Policía Científica, que secuestró dos hojas de cuchillo y un mango de color blanco.
El Ministerio Público Fiscal, la Oficina Judicial y el juez penal de turno tomaron intervención en el caso. Se dispusieron las diligencias de rigor y se ordenó mantener la detención del sospechoso hasta la audiencia de control.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un joven de 27 años fue herido con arma blanca en una pelea con su hermano de 38 años.
¿Quiénes están involucrados? Los involucrados son E. R. (27) y J. C. R. (38), hermanos que pelearon en una vivienda.
¿Cuándo sucedió el incidente? El incidente ocurrió alrededor de las 03:00.
¿Dónde tuvo lugar la pelea? La pelea tuvo lugar en una vivienda del barrio San Cayetano, en Comodoro Rivadavia.
¿Cómo se enteró la policía? La policía intervino tras el llamado de la madre de los hermanos solicitando asistencia urgente.
¿Por qué se detuvo al hermano mayor? El hermano mayor fue señalado como el presunto autor de la agresión y quedó detenido a la espera de la audiencia de control.