Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebran su boda en una ceremonia íntima en San Telmo

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) - La cantante y actriz Lali Espósito y el conductor y creador de contenidos Pedro Rosemblat unieron sus vidas en matrimonio este sábado en una ceremonia privada, llevada a cabo en el barrio porteño de San Telmo. El evento fue un encuentro íntimo, donde familiares y un pequeño grupo de amigos y colegas del mundo artístico y mediático acompañaron a la pareja.

La ceremonia se desarrolló en Casa Carlos, una casona histórica adaptada para eventos sociales. La organización estuvo a cargo de Claudia Villafañe, quien diseñó una celebración que reflejaba la sobriedad y una estética minimalista, acorde a lo que la pareja había elegido.

Entre los invitados se destacaron figuras cercanas a los inicios de la carrera de Espósito, como Cande Vetrano, Mery del Cerro y Peter Lanzani, así como músicos y amigos íntimos como Dillom, Juliana Gattas y Ale Sergi.

Por parte de Rosemblat, asistieron integrantes de su canal de streaming Gelatina y figuras del ámbito político y comunicacional, entre los que se encontraban Tomás Rebord, Ofelia Fernández y Marcos Aramburu.

A lo largo de la jornada, comenzaron a difundirse imágenes tomadas desde edificios cercanos al lugar de la celebración. En estas fotos se pudo ver a los recién casados tomados de la mano, mientras eran recibidos con aplausos por sus invitados. Espósito lució un vestido blanco con líneas sencillas y elegantes, que armonizaba con la decoración del evento, mientras que Rosemblat optó por un traje color crema combinado con una camisa blanca.

También se compartieron fragmentos del intercambio de votos matrimoniales. En uno de los videos que circularon en redes sociales, se escuchó a la artista expresar su compromiso hacia Rosemblat, mencionando que se convertiría en "tu mujer" y que aceptaba "las ausencias, las faltas y las decepciones" como parte de su vida juntos.

La celebración mantuvo un estricto hermetismo sobre muchos de sus detalles. Por ejemplo, el ingreso de la torta nupcial se realizó bajo medidas de privacidad. Se supo que la creación de la torta estuvo a cargo del reconocido pastelero Damián Betular, quien también participó de los festejos junto a los invitados.

Este enlace se produce tras tres años de relación entre Espósito y Rosemblat, quienes se han convertido en una de las parejas más seguidas del espectáculo argentino en los últimos tiempos.