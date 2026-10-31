En vivo

El Show de Cadena 3

Ulises Llanos

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Estudiantes (LP) vs. Instituto

Argentina

En vivo

El Show de Cadena 3

Ulises Llanos

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Def. de Belgrano

Santa Fe

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Mirtha Legrand regresó a los eventos sociales tras su recuperación de salud

La conductora de La Noche de Mirtha se reencontró con Juana Viale, Nacho Viale y distintas figuras del espectáculo.

31/10/2026 | 19:03Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Mirtha Legrand

FOTO: Mirtha Legrand

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) — Mirtha Legrand realizó su primer aparición pública tras recibir el alta médica el 6 de octubre, luego de una internación de 18 días por neumonía bacteriana.

La reconocida conductora de 99 años asistió a la celebración de cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre, que tuvo una temática de Halloween en su hogar del exclusivo barrio porteño de Barrio Parque, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Mirtha llegó en auto, acompañada por su nuevo chofer y luciendo una amplia sonrisa que evidenciaba su buen estado de ánimo. Durante la celebración, compartió una mesa con su nieta, Juana Viale, Teté Coustarot y su amiga Amalia Idoyaga Molina, entre otros.

El evento reunió a familiares, amigos cercanos y diversas personalidades del ámbito empresarial y del espectáculo. Algunos de los asistentes fueron Ignacio Viale del Carril, exmarido de Marcela y padre de sus hijos; el médico Mauricio D’Alessandro junto a Mariana Gallego; el empresario Martín Cabrales y su pareja, Dora Sánchez; Alejandro Veroutis y Gabriel Oliveri.

Posteriormente, también se hicieron presentes Nacho Viale, Connie Solari y Dani Mañas. La decoración del evento fue de inspiración mediterránea, con varias mesas distribuidas en el jardín de la propiedad.

La aparición de Mirtha fue especialmente significativa, dado el historial reciente de problemas de salud que había enfrentado en septiembre. La conductora había sido ingresada al Sanatorio Mater Dei a mediados de ese mes por una neumonía bacteriana, permaneciendo bajo vigilancia médica durante 18 días.

Lectura rápida

¿Quién reapareció tras su problema de salud?
Mirtha Legrand fue la figura destacada en su primera aparición pública desde su alta médica.

¿Cuándo recibió el alta médica?
Recibió el alta el 6 de octubre tras 18 días de internación.

¿Dónde se llevó a cabo la celebración?
El cumpleaños se celebró en la residencia de su hija, Marcela Tinayre, en Barrio Parque.

¿Qué motivo la celebración?
El evento fue el cumpleaños de Marcela Tinayre, con temática de Halloween.

¿Qué problemas de salud tuvo Mirtha?
La conductora sufrió de neumonía bacteriana, lo que llevó a su internación en septiembre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf