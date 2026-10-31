Mirtha Legrand regresó a los eventos sociales tras su recuperación de salud

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) — Mirtha Legrand realizó su primer aparición pública tras recibir el alta médica el 6 de octubre, luego de una internación de 18 días por neumonía bacteriana.

La reconocida conductora de 99 años asistió a la celebración de cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre, que tuvo una temática de Halloween en su hogar del exclusivo barrio porteño de Barrio Parque, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Mirtha llegó en auto, acompañada por su nuevo chofer y luciendo una amplia sonrisa que evidenciaba su buen estado de ánimo. Durante la celebración, compartió una mesa con su nieta, Juana Viale, Teté Coustarot y su amiga Amalia Idoyaga Molina, entre otros.

El evento reunió a familiares, amigos cercanos y diversas personalidades del ámbito empresarial y del espectáculo. Algunos de los asistentes fueron Ignacio Viale del Carril, exmarido de Marcela y padre de sus hijos; el médico Mauricio D’Alessandro junto a Mariana Gallego; el empresario Martín Cabrales y su pareja, Dora Sánchez; Alejandro Veroutis y Gabriel Oliveri.

Posteriormente, también se hicieron presentes Nacho Viale, Connie Solari y Dani Mañas. La decoración del evento fue de inspiración mediterránea, con varias mesas distribuidas en el jardín de la propiedad.

La aparición de Mirtha fue especialmente significativa, dado el historial reciente de problemas de salud que había enfrentado en septiembre. La conductora había sido ingresada al Sanatorio Mater Dei a mediados de ese mes por una neumonía bacteriana, permaneciendo bajo vigilancia médica durante 18 días.