¿Cuáles son las profesiones más confiables para los argentinos?

FOTO: Los médicos son los profesionales que más confianza generan. (Foto: IA)

Por Federico Albarenque

Los médicos son los profesionales que más confianza generan entre los argentinos, con un 58% de valoración favorable, según el Índice de Confiabilidad Global 2026 de Ipsos. Les siguen los científicos, con el 57%, y los profesores, con el 53%.

En el extremo opuesto aparecen los políticos, que generan desconfianza en el 67% de los consultados. El relevamiento abarcó a cerca de 22.000 personas de 31 países, incluida Argentina.

El resultado general ubicó al país en el puesto 25 entre las 31 naciones relevadas, entre aquellas con menores niveles de confianza en las profesiones. El índice de confiabilidad neta fue de -12 puntos, un saldo que refleja el predominio de las valoraciones negativas sobre las positivas.

Además de la dirigencia política, otros grupos registraron niveles elevados de desconfianza: los periodistas alcanzaron el 48%; la policía, el 46%; y los bancarios, el 44%.

La desconfianza también llegó al 43% entre los presentadores de noticias de televisión, al 42% entre los líderes empresariales y al 41% entre los abogados.