Ordenaron la detención domiciliaria del exjuez federal Gastón Salmain tras su destitución

El exjuez federal Gastón Salmain deberá cumplir prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario y con monitoreo electrónico, luego de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolviera destituirlo por unanimidad. A pedido de la Unidad Fiscal de Rosario, el juez federal N.º 4, Carlos Vera Barros, ordenó hacer efectiva la medida, que estaba pendiente debido a la inmunidad de arresto que protegía al magistrado mientras permanecía en funciones.

La prisión preventiva había sido dispuesta en el procesamiento del 26 de diciembre de 2025 y confirmada por la Cámara Federal de Rosario el 27 de marzo de 2026. La ejecución quedó supeditada a la resolución del jury, que este jueves dispuso la destitución de Salmain. Tras perder su cargo, cesó la inmunidad que impedía concretar la detención.

El juez Vera Barros libró un oficio a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que efectivice el arresto en un domicilio del barrio porteño de Belgrano y solicitó al Ministerio de Seguridad Nacional la implementación del dispositivo electrónico de vigilancia.

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La destitución se resolvió por la omisión de antecedentes disciplinarios en 33 concursos para cargos judiciales. Según determinó el jurado, Salmain no informó que había sido cesanteado del Poder Judicial en 2002, luego de una causa penal en la que se investigó su intento de sobornar a una empleada judicial para manipular el sorteo de expedientes. Al fundamentar la decisión, el tribunal sostuvo que el exmagistrado “eligió qué declarar y qué callar” y consideró que esa conducta constituyó una grave inconducta ética.

En cambio, el jury desestimó el cargo vinculado con el presunto cobro de coimas a cambio de resoluciones judiciales, al considerar que esos hechos deben dilucidarse en el ámbito penal. Esa acusación forma parte de la causa conocida como “Attila Fideicomiso SRL”, en la que Salmain está procesado por presuntamente favorecer a un fideicomiso para transferir 10 millones de dólares a cuentas en el exterior mediante el acceso al dólar oficial.

En paralelo, hace dos semanas, el Colegio de Jueces de Revisión de Rosario ordenó elevar a juicio oral y público otro expediente en el que el exmagistrado está imputado por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la acusación, habría utilizado su investidura y librado órdenes para conocer el estado de la causa en la que estaba imputado y procesado por favorecer al fideicomiso. En ese expediente, la Unidad Fiscal de Rosario anticipó que solicitará una pena de dos años de prisión y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de ese tiempo.

Con la destitución y la pérdida de inmunidad, quedó habilitada la ejecución de la prisión preventiva domiciliaria, mientras continúan los procesos penales en los que se investigan los hechos atribuidos a Salmain.