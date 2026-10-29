Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 29 de octubre.

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El número de sorteo 31653 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 29 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 8343, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Balcon).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8343

2° 0367

3° 6055

4° 3473

5° 9340

6° 2842

7° 7448

8° 0614

9° 7340

10° 3783

11° 1272

12° 1605

13° 8807

14° 8233

15° 3860

16° 6240

17° 1425

18° 6121

19° 1220

20° 8382