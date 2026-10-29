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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 29 de octubre.

El sorteo número 31653 de la quiniela vespertina se realizó el jueves 29 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 8343, correspondiente a "A primera (Balcon)".

29/10/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 31653 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 29 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 8343, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Balcon).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8343
2° 0367
3° 6055
4° 3473
5° 9340
6° 2842
7° 7448
8° 0614
9° 7340
10° 3783
11° 1272
12° 1605
13° 8807
14° 8233
15° 3860
16° 6240
17° 1425
18° 6121
19° 1220
20° 8382

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31653 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 29 de octubre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 8343.

¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Balcon)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con el 8343.

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