El documental sobre el lado oculto del Mundial de Qatar se presentará en Mar del Plata

FOTO: El documental que muestra el "lado B" del Mundial de Qatar llega al Festival de Cine de Mar del Plata.

Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- El documental que explora las difíciles condiciones laborales de los trabajadores migrantes involucrados en la construcción de la infraestructura del Mundial de Qatar y denuncia las vulneraciones de derechos humanos detrás de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, se presentará en la Competencia Argentina de Largometrajes del 41.º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

La obra, titulada "Detrás de la Pasión", une Argentina, Nepal y Medio Oriente a través de testimonios, investigaciones y material documental que relatan las experiencias de quienes abandonaron sus hogares en busca de un futuro mejor, solo para encontrarse con condiciones laborales que comprometieron su dignidad y sus aspiraciones.

Dirigido por Michael Shusterman y Mason Bowles, el documental contrasta la magnitud del espectáculo futbolístico con las historias de quienes trabajaron en la construcción de sus instalaciones, muchas de las cuales fueron ignoradas durante la celebración deportiva.

Narrado por Guillermo Whpei, el filme se basa en una investigación sobre la situación de los trabajadores migrantes en Qatar y aborda temas como la desigualdad, la migración laboral y las formas modernas de esclavitud. A partir de esta temática, plantea una interrogante fundamental: "¿Cuánto estamos dispuestos a ignorar para seguir celebrando?"

El documental formará parte de la programación del festival marplatense, que se llevará a cabo del 5 al 15 de noviembre. Las proyecciones están programadas para el miércoles 11, a las 10.10 y a las 22.10, y el jueves 12, a las 16.10, en la sala Aldrey 4.

La investigación que dio origen a este proyecto está ligada al trabajo de Whpei en el ámbito de los derechos humanos y ha sido reconocida a nivel internacional, recibiendo distinciones como el título de Héroe por los Derechos Humanos 2023, otorgado por Youth for Human Rights International, y la Presea María Látigo 2021, concedida por REDDHI por su labor en la lucha contra la esclavitud contemporánea.