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Se emite alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires para la mañana del viernes

Se anticipan acumulaciones de lluvia que oscilarán entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en áreas específicas de la ciudad.

29/10/2026 | 19:31Redacción Cadena 3

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Se emite alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires para la mañana del viernes

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Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha lanzado una alerta amarilla debido a la posibilidad de lluvias y tormentas de intensidad variable, algunas de ellas localmente fuertes, para la mañana de este viernes en la Ciudad de Buenos Aires.

El comunicado oficial advierte que estas tormentas podrían estar acompañadas de precipitaciones significativas en cortos períodos, así como de la posibilidad de granizo ocasional, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. En este contexto, se destaca que se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que en algunas zonas se superen estos niveles.

Para el día viernes, las temperaturas en la Capital Federal se pronostican entre 14 y 19 grados, con una probabilidad de lluvias del 55% durante la mañana. Esta combinación de factores climáticos genera un escenario que requiere atención por parte de los ciudadanos y la comunidad.

Lectura rápida

¿Qué alerta se emitió?
Se emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas en Buenos Aires.

¿Quién lo anunció?
El anuncio fue realizado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se espera el fenómeno?
Las tormentas están previstas para la mañana del viernes.

¿Qué cantidad de lluvia se anticipa?
Se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros.

¿Qué condiciones climáticas habrá?
Temperaturas entre 14 y 19 grados y probabilidad de lluvias del 55%.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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