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Historias de Halloween en Córdoba: ¿el lobizón vivió en barrio San Vicente?

El CPC San Vicente recibe este sábado a los más chicos para investigar una de las leyendas más famosas del barrio. La actividad es a oscuras y los participantes deberán llevar linternas.

30/10/2026 | 11:49Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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La historia del Lobizón vive en barrio San Vicente.

FOTO: La historia del Lobizón vive en barrio San Vicente.

La historia del Lobizón vive en barrio San Vicente.

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En el marco de las celebraciones por Halloween, el Centro de Participación Comunal (CPC) de San Vicente desarrollará este sábado 31 de octubre, a partir de las 17:00, una experiencia interactiva para niños bajo la temática "Noche de Detectives". 

La propuesta busca resolver de manera lúdica el misterio detrás de la mítica aparición del Lobizón en el barrio durante el siglo pasado.

Para participar de la sexta edición de este evento, se invita a los chicos a acudir disfrazados y provistos de una linterna, ya que el recorrido por las instalaciones del CPC se realiza completamente a oscuras. 

Al ingresar, cada participante recibe una credencial oficial como agente especial de la SBI (División San Vicente Investiga) para emprender un circuito de unos 15 minutos en busca de pistas y con la presencia de distintos personajes ambientados.

Santiago Gómez, subsecretario de Comunicación y de Programas Especiales del Ministerio de Comunicación de la provincia y promotor de la iniciativa, detalló que la narración se construyó en base a archivos periodísticos del antiguo Diario Córdoba

La trama rescata las crónicas de la época y el testimonio del comisario apodado "Lobo Moreno", un efectivo de la seccional local que declaró públicamente haber visto al mítico personaje en la zona de la Bajada San José.

Además del entretenimiento, el recorrido incluye una parada pedagógica que vincula la narración popular con la historia comunitaria local, resaltando el rol social del grupo solidario conocido como Las Manzaneras en ese mismo sector. 

De esta manera, la jornada utiliza el atractivo festivo de Halloween como una herramienta recreativa para transmitir la memoria oral y la identidad cultural de San Vicente entre las infancias.

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Lectura rápida

¿Qué evento se desarrollará en San Vicente? Una experiencia interactiva para niños bajo la temática "Noche de Detectives".

¿Quién promueve la iniciativa? Santiago Gómez, subsecretario de Comunicación y de Programas Especiales del Ministerio de Comunicación de la provincia.

¿Cuándo se llevará a cabo el evento? El sábado 31 de octubre, a partir de las 17:00.

¿Dónde se realizará la actividad? En el Centro de Participación Comunal (CPC) de San Vicente.

¿Por qué se organiza este evento? Para transmitir la memoria oral y la identidad cultural de San Vicente entre las infancias, aprovechando el atractivo de Halloween.

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