Impactantes imágenes: así fue la caída de granizo en distintas localidades de Córdoba

FOTO: El paso de la tormenta por Colonia Caroya. (Foto: captura de video)

FOTO: El paso de la tormenta por Alta Gracia. (Foto: captura de video)

Una tormenta con caída de granizo sorprendió este sábado por la mañana a los vecinos de Agua de Oro, en las Sierras Chicas de Córdoba. Al mismo tiempo, llueve y cae granizo en distintos tramos del Camino de las Altas Cumbres.

El intendente de Agua de Oro, Miguel Ángel Aguirre, dijo a Cadena 3 que la pedrea fue breve y no dejó daños en la localidad. "Cayó un granizo chiquito, fueron 10 minutos y nada más", señaló.

Según relató, las condiciones del tiempo cambiaron rápidamente: la jornada había comenzado con cielo despejado y temperatura cálida, pero las nubes avanzaron en apenas media hora.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Aguirre indicó que, al momento de la entrevista, la tormenta se desplazaba hacia el sector de Río Ceballos. Si bien el fenómeno generó preocupación entre los vecinos, reiteró que no había provocado inconvenientes en Agua de Oro.

"Gracias a Dios la piedra no ha hecho daño, nada de daño", afirmó.

Por otra parte, un temporal de granizo tuvo lugar en las últimas horas de este sábado en San Javier, en el Valle de Traslasierra. También hubo reportes de granizo en Colonia Caroya, Jesús María, Los Reartes y Alta Gracia.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Entrevista de "Titi" Ciabattoni.