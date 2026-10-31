Impactantes imágenes: así fue la caída de granizo en distintas localidades de Córdoba
En Agua de Oro, el intendente Miguel Ángel Aguirre informó en Cadena 3 que el fenómeno duró unos diez minutos y no causó daños. También hubo reportes en Jesús María, Colonia Caroya, Alta Gracia y distintos tramos del Camino de las Altas Cumbres.
31/10/2026 | 14:22Redacción Cadena 3
FOTO: El paso de la tormenta por Alta Gracia. (Foto: captura de video)
FOTO: Cayó granizo en Agua de Oro.
FOTO: El paso de la tormenta por Colonia Caroya. (Foto: captura de video)
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Audio. Granizo en las sierras: una breve pedrea sorprendió este sábado a los vecinos de Agua de Oro
Una mañana para todos
Una tormenta con caída de granizo sorprendió este sábado por la mañana a los vecinos de Agua de Oro, en las Sierras Chicas de Córdoba. Al mismo tiempo, llueve y cae granizo en distintos tramos del Camino de las Altas Cumbres.
El intendente de Agua de Oro, Miguel Ángel Aguirre, dijo a Cadena 3 que la pedrea fue breve y no dejó daños en la localidad. "Cayó un granizo chiquito, fueron 10 minutos y nada más", señaló.
Según relató, las condiciones del tiempo cambiaron rápidamente: la jornada había comenzado con cielo despejado y temperatura cálida, pero las nubes avanzaron en apenas media hora.
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Aguirre indicó que, al momento de la entrevista, la tormenta se desplazaba hacia el sector de Río Ceballos. Si bien el fenómeno generó preocupación entre los vecinos, reiteró que no había provocado inconvenientes en Agua de Oro.
"Gracias a Dios la piedra no ha hecho daño, nada de daño", afirmó.
Por otra parte, un temporal de granizo tuvo lugar en las últimas horas de este sábado en San Javier, en el Valle de Traslasierra. También hubo reportes de granizo en Colonia Caroya, Jesús María, Los Reartes y Alta Gracia.
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Entrevista de "Titi" Ciabattoni.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Agua de Oro? Cayó granizo en la localidad cordobesa de Agua de Oro.
¿Quién comentó sobre el granizo? El intendente Miguel Ángel Aguirre fue quien dio declaraciones sobre el evento.
¿Cuándo sucedió el fenómeno? El granizo cayó el sábado a la mañana.
¿Dónde se formó la tormenta? La tormenta se formó en Agua de Oro y se dirigió hacia Río Ceballos.
¿Por qué no hubo daños? Aguirre aseguró que el granizo fue leve y no causó problemas en la zona.