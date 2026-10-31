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Tiroteo en Zárate: delincuente herido y toma de rehén en un intento de robo

Un intento de robo en Zárate terminó en un tiroteo con la policía. Un delincuente herido y su cómplice se entregó tras tomar a una mujer como rehén.

31/10/2026 | 22:08Redacción Cadena 3

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Tiroteo en Zárate: delincuente herido y toma de rehén en un intento de robo

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Buenos Aires, 31 de octubre (NA) -- Un delincuente resultó herido, mientras que su cómplice se entregó, luego de que intentaran robar un comercio en la ciudad de Zárate, con una mujer tomada como rehén en medio de un tiroteo entre los malvivientes y los agentes de la policía local.

El hecho se produjo este sábado en un local de venta de teléfonos celulares, ubicado en la calle Independencia al 700, cuando dos jóvenes delincuentes ingresaron con fines de robo. Un vecino observó la secuencia y llamó de inmediato al 911 y poco después se hizo presente el personal policial.

Al verse rodeados, los ladrones golpearon al dueño del local y luego tomaron como rehén a una mujer que trabajaba en un comercio lindero, aunque posteriormente depuso su actitud y se entregó, mientras que el otro comenzó un tiroteo con los policías, y durante la refriega recibió dos balazos -uno en un brazo y otro en una pierna-, por lo que fue derivado a un nosocomio local.

Los maleantes, en tanto, fueron identificados como Julián Crespo, de 20 años, y Eduardo Gómez Sosa, de 28, ambos con antecedentes penales.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Zárate?
Un intento de robo en un local de celulares resultó en un tiroteo con la policía.

¿Quiénes fueron los involucrados?
Los delincuentes son Julián Crespo y Eduardo Gómez Sosa, ambos con antecedentes penales.

¿Cuándo sucedió el hecho?
El incidente ocurrió el sábado 31 de octubre.

¿Dónde tuvo lugar el robo?
En un local de venta de teléfonos celulares en la calle Independencia al 700.

¿Cómo terminó la situación?
Uno de los delincuentes fue herido en el tiroteo y su cómplice se entregó a la policía.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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