Lali y Pedro se casan este sábado en San Telmo: un evento íntimo y especial

FOTO: Lali y Pedro se casan este sábado: de "Ni en pedo me caso", a la casona en San Telmo

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) -- Este sábado 31 de octubre, la reconocida cantante Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat unirán sus vidas en una ceremonia que se llevará a cabo en una histórica casona del barrio de San Telmo. El evento contará con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos, en un ambiente íntimo y especial.

La elección del lugar no es casual, ya que la casona combina la arquitectura tradicional de Buenos Aires con espacios verdes, ofreciendo un entorno acogedor que ha sido acondicionado para recibir a los invitados. Se ha informado que parte de la cuadra ha sido delimitada para gestionar el ingreso y el estacionamiento durante la celebración.

La organización de la boda está a cargo de Claudia Villafañe, quien se ha encargado de los detalles para que la pareja pueda disfrutar de su día sin preocupaciones. A pesar de los preparativos, Lali y Pedro han decidido mantener en secreto varios aspectos de la ceremonia, evitando que se filtren detalles anticipadamente.

En declaraciones previas, Lali mencionó que no usará un vestido tradicional con cola, y describió la celebración como un encuentro tranquilo, pensado para compartir con sus seres queridos. Además, reveló que algunos familiares viajarán desde diferentes partes del país para acompañarla en este momento tan significativo.

La artista también confirmó que no tienen planes inmediatos para una luna de miel, debido a sus compromisos laborales. La relación entre Lali y Pedro comenzó a gestarse a finales de 2023, cuando ella mostró interés por las publicaciones del periodista en redes sociales y decidió contactarlo. Luego, se encontraron en una reunión de amigos en común, donde el primer encuentro estuvo marcado por los nervios de Lali, pero el vínculo se consolidó rápidamente.

En febrero de 2024, la pareja hizo pública su relación, y un mes después, asistieron juntos a su primera aparición oficial en el estreno de la obra teatral "Mejor no decirlo", protagonizada por Mercedes Morán e Imanol Arias. En 2025, Lali compartió que ya estaban conviviendo y habló sobre la rutina que habían construido juntos. En enero de este año, anunciaron su compromiso, dando un paso más en su historia de amor.