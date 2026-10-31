Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 31 de octubre.

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El número de sorteo 31655 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 31 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 2060, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Virgen).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2060

2° 2479

3° 5760

4° 1562

5° 3178

6° 0906

7° 3685

8° 5988

9° 6425

10° 9605

11° 0293

12° 7908

13° 9516

14° 6510

15° 0781

16° 4171

17° 5690

18° 1582

19° 8788

20° 4012