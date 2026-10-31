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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 31 de octubre.

El sorteo número 31655 de la quiniela vespertina se realizó el sábado 31 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 2060, que se interpreta como "A primera (La Virgen)".

31/10/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 31655 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 31 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 2060, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Virgen).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2060
2° 2479
3° 5760
4° 1562
5° 3178
6° 0906
7° 3685
8° 5988
9° 6425
10° 9605
11° 0293
12° 7908
13° 9516
14° 6510
15° 0781
16° 4171
17° 5690
18° 1582
19° 8788
20° 4012

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31655 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 31 de octubre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2060.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Virgen)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van desde 2060 hasta 4012.

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