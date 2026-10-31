FOTO: Dalma Maradona sostuvo que la familia no está unida "por el juicio".

La actriz Dalma Maradona se refirió a la compleja situación del círculo íntimo en el marco de los homenajes por el cumpleaños número 66 de su papá, Diego, y sostuvo que la familia no se encuentra unida “por el juicio” que investiga la muerte del astro argentino.

Al ser consultada por el mejor cumpleaños que pasó con su papá, Dalma sostuvo: “Todos porque era una persona que le gustaba mucho festejar, tanto sus cumpleaños como los nuestros. Si nosotras no lo queríamos festejar, él organizaba con mi mamá y se armaba una fiesta espectacular”.

En esta línea, recordó el perfil más artístico del astro argentino: “A él le gustaba mucho cantar, bailar y todo lo que se relacione con festejar. Siempre, estaba bueno festejar con él”. No obstante, la actriz y productora audiovisual no pudo dejar de lado el contexto actual: “Es un día difícil”.

“Desde hace seis años, es un día muy complicado pero trato de agarrarme de los homenajes que vienen desde el amor absoluto. Trato de elegir los lugares y no lo hago porque es un día muy sensible, trato de preservarme yo y pasarla lo mejor que pueda”, continuó.

Ante la pregunta de una posible unidad familiar, Dalma sólo esbozó: “No creo. Las marcas no dividieron a la familia, fue el juicio”.