Demócratas piden a Marco Rubio aclarar el rol de EE.UU. en la salida de Flávio Bolsonaro

FOTO: Un grupo de 25 congresistas demócratas pidieron explicaciones a Marco Rubio sobre la participación de Estados Unidos en la salida de Flávio Bolsonaro.

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) -- Un grupo de 25 congresistas demócratas envió una carta al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, solicitando explicaciones sobre la participación de Washington en la salida de Brasil del senador y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, así como detalles sobre su reciente llegada a territorio estadounidense esta semana.

La iniciativa, liderada por miembros de la Cámara de Representantes, busca aclarar de manera inmediata el papel que asumieron las autoridades norteamericanas en el traslado del legislador brasileño, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Los parlamentarios firmantes destacaron la necesidad de un recuento inmediato sobre los hechos, dado el contexto complejo en el que el senador dejó Brasil. La misiva presiona al Departamento de Estado, bajo la dirección de Rubio, un funcionario clave de la administración de Donald Trump en su segundo mandato presidencial que comenzó en enero de 2025, para que rinda cuentas ante el Congreso sobre el apoyo brindado al político de extrema derecha.

El pedido de los legisladores demócratas refleja una profunda preocupación por la rapidez y las condiciones en las que se facilitó la llegada de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos. En el escrito, se argumenta que el contexto institucional y los procesos judiciales que involucran a figuras del bolsonarismo en Brasil hacen imperativo esclarecer si hubo algún canal diplomático o asistencia estatal excepcional para su salida.

La solicitud al jefe de la diplomacia estadounidense genera un nuevo foco de tensión en la agenda política de Washington, cuestionando la legalidad y la discrecionalidad en el otorgamiento de permisos o traslados de alto perfil político. Los representantes de la oposición demócrata insisten en que la falta de claridad en torno a este episodio podría afectar los principios de la política exterior norteamericana frente a los sistemas democráticos y judiciales de la región.

Hasta el momento de la publicación, el Departamento de Estado que lidera Rubio no ha emitido una respuesta oficial al documento ni ha proporcionado detalles sobre el estatus migratorio actual del político brasileño en EE.UU. La atención se centra ahora en los plazos en los que el Ejecutivo responderá a los requerimientos de la Cámara de Representantes, para disipar las dudas sobre la intervención de agencias federales.

La figura de Flávio Bolsonaro, que mantiene un rol activo en la política de su país como senador y referente de la oposición interna en Brasil, ha estado en el centro del debate público tras conocerse su viaje. El arribo de la carta al escritorio de Rubio marca una escalada en los controles institucionales que el Congreso estadounidense busca ejercer sobre las decisiones operativas del gabinete republicano en materia internacional.

El desenlace de este pedido de informes determinará el nivel de confrontación legislativa en Washington respecto de las alianzas políticas del actual gobierno estadounidense en América Latina. Mientras tanto, la permanencia de Bolsonaro en el país del norte bajo estas circunstancias continúa bajo el estricto escrutinio de los miembros de la Cámara Baja.