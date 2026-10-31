En un final de película, Godoy Cruz le ganó 2-1 a Almirante Brown y jugará la final por el ascenso

FOTO: Godoy Cruz le ganó 2-1 a Almirante Brown y jugará la final por el ascenso.

Godoy Cruz protagonizó un cierre de película, consiguió un triunfo agónico por 2-1 ante Almirante Brown y se clasificó a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. En el estadio Feliciano Gambarte, el equipo mendocino sufrió hasta el último instante, pero encontró en su capitán Diego Viera al héroe de una tarde inolvidable.

El Tomba se impuso con goles de Martín Pino y Viera, mientras que Pedro Verlutas había marcado el empate transitorio para la visita en tiempo de descuento. El resultado, sumado al empate sin goles de Ferro Carril Oeste frente a Acassuso, le permitió al conjunto mendocino quedarse con el primer puesto de la Zona A.

Godoy Cruz terminó la fase regular con 66 puntos, la misma cantidad que Ferro, pero se ubicó por encima de su rival gracias a una mejor diferencia de goles. De esta manera, disputará la final por el primer ascenso frente a Tristán Suárez, ganador de la Zona B. La fecha y el escenario del encuentro todavía deben confirmarse.

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Martín Pino abrió el camino para el Tomba

El comienzo del partido fue disputado, con Godoy Cruz intentando asumir el protagonismo y manejar la pelota, aunque con dificultades para encontrar espacios en el planteo de Almirante Brown.

A los 18 minutos, el equipo mendocino consiguió romper el cero. Después de un buen centro desde la izquierda, Martín Pino se impuso en el área con un cabezazo y puso el 1-0 para desatar el festejo en el Feliciano Gambarte.

El goleador del campeonato volvió a ser determinante para el Expreso, que con ese resultado y el empate parcial de Ferro se estaba asegurando momentáneamente el boleto a la final.

A los 35 minutos, el Tomba tuvo una oportunidad inmejorable para ampliar la ventaja. En una contra, Pino asistió a Axel Rodríguez, quien recibió dentro del área y enganchó hacia el medio. En el intento de quitarle la pelota, un defensor de Almirante cometió una infracción con la mano y el árbitro sancionó penal.

El capitán paraguayo Diego Viera se hizo cargo de la ejecución, pero su remate, débil y dirigido hacia el palo izquierdo, fue contenido por el arquero Bruno Galván.

Godoy Cruz no pudo liquidarlo y sufrió hasta el final

En el comienzo del segundo tiempo, el local volvió a encontrar la pelota en el fondo del arco. A los 4 minutos, Martín Pino apareció en el área chica y empujó el balón, pero el asistente levantó la bandera por posición adelantada y el segundo tanto fue anulado.

A los 13, Rodrigo Fernández probó con un potente derechazo desde afuera del área. El remate tomó efecto, aunque pasó apenas al lado del palo.

Almirante Brown, por su parte, comenzó a encontrar espacios y tuvo su primera situación clara a los 28 minutos. Gastón Moreira sacó un disparo desde afuera del área, pero Juan Strumia respondió con una buena atajada para mantener la ventaja mendocina.

A los 40 minutos, el encuentro se interrumpió para que los médicos asistieran a una mujer que se había descompensado en la tribuna. Después de la reanudación, el partido ingresó en un tramo final cargado de tensión.

Viera se tomó revancha y desató la fiesta en el Gambarte

Cuando Godoy Cruz parecía tener todo encaminado, llegó el golpe de Almirante Brown. En tiempo de descuento, Pedro Verlutas marcó el 1-1 y dejó al conjunto mendocino al borde de perder la clasificación directa a la final.

Sin embargo, apenas un minuto después, Diego Viera tuvo su revancha. El capitán paraguayo apareció en el área y, con un cabezazo, estableció el 2-1 definitivo para desatar la euforia de los hinchas.

El árbitro extendió el encuentro hasta los 58 minutos, en un cierre de máxima tensión. Cuando llegó el pitazo final, el Feliciano Gambarte explotó de alegría: los jugadores celebraron junto a los simpatizantes, que invadieron el campo de juego para festejar la clasificación.

Godoy Cruz jugará la final por el primer ascenso

Con 66 puntos y una mejor diferencia de goles que Ferro, Godoy Cruz se quedó con la Zona A de la Primera Nacional y obtuvo el derecho a disputar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Su rival será Tristán Suárez, que se adjudicó la Zona B. El encuentro definirá cuál de los dos equipos consigue el regreso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Después de una definición agónica ante Almirante Brown, el Tomba quedó a un partido de concretar su objetivo: volver a Primera División.

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