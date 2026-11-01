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Boca y River paralizan el país en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino

El esperado encuentro se desarrolla este domingo, desde las 15, en "La Bombonera", en un partido que podría definir el rumbo de los equipos en el Torneo Clausura. Transmite Cadena 3.

01/11/2026 | 08:11Redacción Cadena 3

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Se viene una nueva edición del Superclásico.

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Boca y River se enfrentan este domingo por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, en un superclásico que podría tener un impacto significativo en el futuro de ambos clubes en el 2026.

El partido, programado para las 15, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como "La Bombonera", con transmisión de Cadena 3. El árbitro asignado para el encuentro es Nicolás Ramírez, con Silvio Trucco como encargado del VAR.

Boca llega a esta edición del superclásico en un momento óptimo, ya que está en la lucha por el título y aspira a conseguir una histórica cuádruple corona. En el Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo 'Vasco' Arruabarrena ocupan el tercer lugar en la Zona A con 27 puntos, mientras que en la tabla anual están en plena pelea por el primer puesto que otorgará el título de Campeón de Liga.

Además, el equipo 'Xeneize' se encuentra en la final de la Copa Sudamericana y en las semifinales de la Copa Argentina.

River, en contraste, busca cerrar de la mejor manera un 2026 que ha sido complicado desde el comienzo. El equipo ha enfrentado eliminaciones tempranas en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina, y en la tabla anual ya no tiene posibilidades de competir por el primer lugar.

A pesar de las adversidades, los dirigidos por Leonardo Ponzio han logrado cierta regularidad en las últimas jornadas, alcanzando los 23 puntos y estando a un paso de asegurar su lugar en los playoffs.

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Lectura rápida

¿Qué partido se jugará?
Un Superclásico entre Boca y River por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.

¿Cuándo se jugará?
El partido está programado para este domingo a las 15.

¿Dónde se llevará a cabo?
En el Estadio Alberto J. Armando, conocido como "La Bombonera".

¿Qué impacto podría tener el partido?
Podría definir el futuro de ambos equipos en el 2026.

¿Quiénes son los árbitros del partido?
El árbitro principal será Nicolás Ramírez y Silvio Trucco estará en el VAR.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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