Empresarios destacaron acuerdos comerciales y nuevas oportunidades tras la ronda RIGI en Rosario

FOTO: Las rondas de negocios se realizaron en La Fluvial

La posibilidad de cerrar acuerdos comerciales, acceder a nuevos clientes y convertirse en proveedores de grandes proyectos de inversión fue uno de los principales resultados que destacaron los empresarios que participaron de la primera Ronda de Negocios RIGI en Rosario.

Entre las firmas santafesinas, Pablo Barrinat, de Gelvez SRL, empresa dedicada a la ingeniería y las estructuras pesadas, aseguró que el encuentro les permitió avanzar en negociaciones que ya estaban en marcha. "Nos fue muy bien. Tuvimos veinte reuniones y pudimos cerrar dos acuerdos con clientes. Veníamos conversando, intercambiando correos y planos, y hoy se concretaron las reuniones", señaló.

Barrinat también hizo hincapié en la importancia del trabajo conjunto entre pequeñas y medianas empresas para participar de proyectos de gran escala. "Para las pymes como la nuestra esto es central: de manera individual no podemos encarar ciertos proyectos de esta escala, por eso trabajamos complementando capacidades entre colegas", explicó.

En la misma línea, Osvaldo Giorgi, titular de Metalúrgica Giorgi, contó que llegó con siete reuniones programadas y terminó participando de unas quince entrevistas comerciales. Según indicó, uno de los aspectos que más lo sorprendió fue el intercambio entre las empresas proveedoras y las grandes compañías.

"La sorpresa fue mutua: nosotros por la magnitud de los desarrollos proyectados y ellos por la capacidad de respuesta y solvencia técnica que mostraron las empresas", sostuvo. Además, destacó la posibilidad de mantener reuniones directas con responsables de las áreas de abastecimiento, compras y presupuestos.

Las necesidades de los grandes proyectos

Desde el lado de las empresas compradoras, Martina Di Cosmo, integrante del área de Compras de Sidersa Acería, explicó que su participación estuvo orientada a identificar nuevos proveedores para la planta que ya se encuentra en funcionamiento y para la nueva acería, cuya puesta a punto está prevista dentro de un año y medio.

"Estuvimos reunidos con proveedores de montaje, mantenimiento eléctrico, mecánico, un poco de todo. También se acercaron firmas que trabajan con inteligencia artificial, algo muy nuevo y que a todas las empresas hoy les interesa", comentó.

La representante de Sidersa también valoró la posibilidad de establecer contactos con otras compañías del sector. "Está buenísimo porque conocés un montón de gente, otros compradores y proveedores que vienen a ofrecer sus servicios", afirmó.

Por su parte, Gonzalo Ibarra, representante de Terminal Timbúes S.A., señaló que la empresa busca ampliar su red de abastecimiento, integrada actualmente por unas 300 firmas. El proyecto portuario multipropósito que se encuentra en construcción requiere proveedores de distintos rubros, entre ellos metalmecánica, indumentaria y obra civil.

"Las expectativas son generar nuevos vínculos y potenciar el entorno productivo", explicó. También detalló que ya hay contratistas trabajando en el desarrollo y una parte de la terminal se encuentra operativa. "Se necesitan muchos proveedores", agregó, al tiempo que destacó la contratación de mano de obra local.

Otra de las compañías participantes fue Vicuña Corp, que desarrolla un megaproyecto de cobre, oro y plata en San Juan. Su Country Director, José Morea, explicó que buscan proveedores para distintas necesidades vinculadas con la construcción y futura operación del emprendimiento.

"Buscamos consumos de todo tipo: rutas de acceso, líneas eléctricas de hasta 500 kV y todo lo que la metalmecánica de Santa Fe ofrece para campamentos, plantas de procesamiento y equipos electromecánicos", indicó.

Además, destacó las posibilidades de la industria santafesina para integrarse a estos desarrollos. "Santa Fe tiene mucho para aportar y una logística muy competitiva hacia el Atlántico", afirmó.

Morea también valoró la posibilidad de extender las rondas de negocios a distintas provincias y vincular a las pymes con las grandes inversiones. En ese sentido, consideró que la iniciativa permite ampliar las oportunidades de asociación entre compañías para participar de proyectos de mayor escala.

El encuentro reunió a 43 grandes empresas compradoras y unas 1.800 firmas proveedoras de distintas provincias. Se realizaron más de 2.500 reuniones comerciales, en una convocatoria que buscó conectar las demandas de los proyectos de minería, petróleo, gas e infraestructura con la capacidad productiva de la industria nacional.