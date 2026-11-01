La obra de protección de la Cascada Saladillo alcanzó el 85% de avance

La obra de protección de la Cascada del Arroyo Saladillo llegó al 85 % de avance, según informó el Gobierno de Santa Fe. La intervención incluye dos pantallas subterráneas ya terminadas y la construcción de una losa que vinculará las estructuras.

Los trabajos se realizan para contener la erosión y reducir el riesgo de que el retroceso de la cascada afecte los puentes Molino Blanco y de avenida Circunvalación. Ambos forman parte de la conexión entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

La pantalla ubicada aguas abajo está compuesta por 19 módulos, mientras que la estructura aguas arriba cuenta con 53 bloques de anclaje. Las dos tienen 33 metros de profundidad y atraviesan los 104 metros del cauce, de acuerdo con los datos oficiales. También concluyeron las tareas de coronamiento y vinculación en ambas márgenes.

En esta etapa, las tareas se concentran en el cauce. Allí se colocan vigas y se construye una losa de hormigón para integrar las pantallas. El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, indicó que se completó el 25 % de esa losa y que está previsto volver a desviar el arroyo para continuar los trabajos hacia el lado de Rosario.

La intervención comenzó con tareas de reacondicionamiento en el puente Molino Blanco y refuerzo de la protección de sus estribos. La inversión provincial supera los 37.000 millones de pesos, según la información difundida por el Gobierno de Santa Fe.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó que la obra se retomó durante la actual gestión provincial, luego de que el Estado nacional dejara de ejecutarla. También señaló que el salto se encuentra a unos 150 metros del puente Molino Blanco.