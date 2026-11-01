FOTO: Di Lollo marca el primer gol de Boca en el Superclásico ante River con un cabezazo

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) -- El defensor Luciano Di Lollo se impuso en las alturas para poner en ventaja a Boca contra River a los 27 minutos del primer tiempo, en una nueva edición del Superclásico.

Luego de varias aproximaciones, a Boca se le presentó un tiro de esquina que los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena aprovecharon de la mejor manera posible, ya que Sebastián Villa lanzó un tiro de esquina perfecto que Di Lollo conectó con un potente cabezazo que dejó sin reacción al arquero Santiago Beltrán.

Con este resultado, Boca consigue un triunfo clave que le permite trepar a lo más alto de la tabla anual que entrega el título de Campeón de Liga al superar a Rosario Central, que este viernes derrotó 2-1 con polémica a Sarmiento.

El "Xeneize", que en este semestre tiene la posibilidad de conseguir una histórica cuádruple corona (Campeón de Liga, Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana), juega con un jugador más desde los siete minutos por la expulsión del defensor Lucas Martínez Quarta.