Di Lollo marca el primer gol de Boca en el Superclásico ante River con un cabezazo
El "Xeneize" juega con uno más desde los siete minutos por la expulsión de Martínez Quarta.
FOTO: Di Lollo marca el primer gol de Boca en el Superclásico ante River con un cabezazo
Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) -- El defensor Luciano Di Lollo se impuso en las alturas para poner en ventaja a Boca contra River a los 27 minutos del primer tiempo, en una nueva edición del Superclásico.
Luego de varias aproximaciones, a Boca se le presentó un tiro de esquina que los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena aprovecharon de la mejor manera posible, ya que Sebastián Villa lanzó un tiro de esquina perfecto que Di Lollo conectó con un potente cabezazo que dejó sin reacción al arquero Santiago Beltrán.
Con este resultado, Boca consigue un triunfo clave que le permite trepar a lo más alto de la tabla anual que entrega el título de Campeón de Liga al superar a Rosario Central, que este viernes derrotó 2-1 con polémica a Sarmiento.
El "Xeneize", que en este semestre tiene la posibilidad de conseguir una histórica cuádruple corona (Campeón de Liga, Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana), juega con un jugador más desde los siete minutos por la expulsión del defensor Lucas Martínez Quarta.
Lectura rápida
¿Quién anotó el gol para Boca?
Luciano Di Lollo marcó el primer gol del partido con un cabezazo.
¿Cuándo se produjo el gol?
El gol fue anotado a los 27 minutos del primer tiempo.
¿Qué ocurrió con Martínez Quarta?
El defensor de River fue expulsado a los siete minutos del partido.
¿Qué significó este triunfo para Boca?
Este triunfo permite a Boca trepar a lo más alto de la tabla anual.
¿Qué títulos podría ganar Boca este semestre?
Boca tiene la posibilidad de ganar la cuádruple corona: Liga, Clausura, Copa Argentina y Sudamericana.
[Fuente: Noticias Argentinas]