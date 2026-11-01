Rodolfo D’Onofrio explotó tras el superclásico: “Es una vergüenza el fútbol argentino”

El expresidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, salió con los tapones de punta este domingo tras la derrota 1-0 del Millonario ante Boca en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

En una serie de mensajes publicados en su cuenta de X, el dirigente apuntó con dureza contra el arbitraje de Nicolás Ramírez y el VAR, y cerró con un fuerte reclamo por polémicas que, según él, perjudicaron a su club.

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Siguen creyendo que no nos roban? Si el var llamaba habia un penal a Otsmendi y una amarilla mas para Paredes. No me callo mas, es una verguenza el futbol argentino. Perder es parte del deporte que te roben basta!!!!!! — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) November 1, 2026

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El partido, que terminó con gol de Lautaro Di Lollo y con River reduciendo a nueve jugadores por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta (temprana, por una falta sobre Miguel Merentiel revisada en el VAR) y Gonzalo Montiel, generó múltiples reclamos desde el bando visitante. D’Onofrio no se quedó callado.

En uno de sus posteos más contundentes, escribió: “Siguen creyendo que no nos roban? Si el var llamaba habia un penal a Otamendi y una amarilla mas para Paredes. No me callo mas, es una verguenza el futbol argentino. Perder es parte del deporte que te roben basta!!!!!!”.

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El exmandatario se refirió a dos jugadas que el entorno de River reclamó durante el encuentro: un posible agarrón de Lautaro Di Lollo sobre Nicolás Otamendi dentro del área, que no fue sancionado ni por el árbitro principal ni por el VAR, y una falta de Leandro Paredes que, según los protestas millonarias, merecía la segunda tarjeta amarilla y la expulsión del volante xeneize.

D’Onofrio ya había cargado con anterioridad durante el partido. Tras la roja a M Martínez Quarta, publicó: “Que ladrones que son. Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde. El futbol argentino no se merece esto.!!!!”. Luego recordó una polémica del Superclásico anterior en el Monumental, cuando River reclamó un penal no cobrado sobre el final: “Se acuerdan en la cancha de River... si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el Var ni llamo. Podra ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una verguenza”.