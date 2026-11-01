Fórmula 1: ¡Antonelli histórico, el campeón más joven de la historia! Colapinto, un sólido 8°

FOTO: En México, a los 20 años, Antonelli se convirtió en el campeón más joven de la F1

Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el campeón mundial de Fórmula 1 más joven de la historia al terminar tercero en el Gran Premio de Ciudad de México, lo que le bastó al piloto de Mercedes para alzarse con el título de 2026. Max Verstappen de Red Bull Racing se llevó la victoria, superando a archirrival Lewis Hamilton de Ferrari. Franco Colapinto de Alpine fue 8°.

Con un sólido trabajo, después de una gran largada desde el cajón #11, que lo colocó en P7 durante el primer giro, el argentino llevó otra vez a los puntos a su A526 con el que había abandonado 3 de las últimas 4 carreras, sin poder sumar. Partiendo con gomas medias -amarillas- Franco aprovechó su excelente colocación en pista y sin preocuparse por ser superado por los McLaren de Norris y Piastri, trabajó en P9 hasta su detención por gomas blandas -rojas- en la v.35/71. La bandera roja de la v.45 le permitió calzar rojas con unas vueltas menos de uso para el ''sprint'' final de 24 vueltas que cerró el GP. Largó bien, superó brevemente a Piastri, pero luego cedió con el australiano y mantuvo su P9. Hasta que el de McLaren tiró afuera a Lindblad -que se estrelló-, sacando un AS y asegurándole al argentino la P8. Que defendió con buen ritmo del ataque final de Lawson en el otro Racing Bulls. Gran trabajo y muy buena suma de Colapinto.

Colapinto hizo una largada excelente y se colocó delante de los dos McLaren, que luego lo superarían -foto Bullet Sport Management-

Adelante, Antonelli llegó a la carrera del domingo, de 71 vueltas, en el Autódromo ''Hermanos Rodríguez'' 4.304 mts.-, necesitando solo terminar noveno para conseguir su primer título de F1, independientemente de la posición de sus rivales Hamilton y su compañero de equipo en Mercedes, George Russell.

El joven de 20 años partió cuarto y finalmente terminó tercero en una carrera donde tuvo que lidiar con una bandera roja a mitad de la prueba tras un fuerte accidente de Valtteri Bottas y un coche de seguridad en las últimas vueltas tras un choque de Arvid Lindblad.

La lucha encarnizada entre los pilotos de Ferrari, le abriría la puerta de la victoria a Verstappen. Leclerc va por fuera, Hamilton lo dejará sin pista y Max tomará la punta a la salida de la variante

Verstappen, en cabeza, logró su tercera victoria de la temporada. El piloto de Red Bull resistió la presión final de Hamilton para conseguir una victoria inesperada partiendo desde la quinta posición de la parrilla, gracias a una intensa batalla interna en Ferrari.

Tras ascender a la segunda posición en la primera vuelta, Verstappen tomó la delantera después de que Charles Leclerc recibiera una penalización de tiempo por salirse de la pista en la primera vuelta mientras luchaba con el poleman Hamilton.

El neerlandés mantuvo el liderato en la reanudación desde parado y lo conservó nuevamente tras la salida del Safety Car a falta de ocho vueltas, con Hamilton como una amenaza constante.

El papá Marco, la mamá Veronica y la pequeña hermana 'Maggie' abrazan al campeón más joven de la historia de la F1

Leclerc finalizó cuarto tras resistir la intensa presión de Lando Norris (McLaren) en las últimas vueltas. George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren), Franco Colapinto (Alpine), Liam Lawson (Racing Bull) (desde el pit lane) y Pierre Gasly (segundo Alpine) completaron el top 10.

Gabriel Bortoleto fue undécimo con Audi, por delante de Isack Hadjar (Red Bull), quien sufrió un trompo provocado por Russell en la primera vuelta. Ryo Hirakawa de Haas finalizó en la 13ª posición en su debut en la F1 tras ser convocado a mitad de fin de semana.

Alex Albon superó a su compañero de equipo en Williams, Carlos Sainz. Nico Hulkenberg terminó 16.ª posición tras una penalización de 10 segundos por una colisión con Ollie Bearman, por delante del héroe local Sergio Pérez. El piloto de Cadillac fue el último de los clasificados.

Lindblad se estrelló en la curva 2 tras una colisión tardía con Piastri. Bearman abandonó tras un contacto con Hulkenberg, mientras que Bottas y los dos Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso también abandonaron.

Campeonato Mundial de Pilotos -Ronda 19-: Antonelli 380 (Campeón), Verstappen 261, Hamilton 259, Russell 250, Leclerc 245, Norris 221, Piastri 150, Hadjar 105, Lawson 79, Gasly 43, Lindblad 38, Colapinto 31, Bearman 23, Hulkenberg 13 y Bortoleto 10

Campeonato Mundial de Constructores -Ronda 19-: Mercedes 630, Ferrari 504, Red Bull 380, McLaren 371, Racing Bulls 104, Alpine 74, Haas 30, Audi 23, Williams 12, Aston Martin 7, Cadillac 0.

Próxima carrera: GP de San Pablo, Brasil, 8 de noviembre -Ronda 20-

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com