Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este lunes 2 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de light rain, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica se encuentra en 19°. La humedad es del 96%, lo que genera una atmósfera bastante pesada. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 1 m/s desde el suroeste.

El clima hoy lunes 2 de noviembre

Para el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima que alcanzará los 32°. A lo largo de la jornada, se espera que las lluvias ligeras continúen, con un ambiente húmedo y temperaturas que irán en aumento hacia la tarde. La presión atmosférica es de 1011 hPa, lo que indica condiciones relativamente estables, aunque la alta humedad puede generar incomodidad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario mostrarán un clima variado. Para mañana, martes 3 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 25°, con moderate rain. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, con light rain. El jueves 5 de noviembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 30°, con cielo despejado. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, la mínima será de 8° y la máxima de 20°, con cielo claro.