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Quilmes cerró el año con una victoria ante Gimnasia y Tiro en la Primera Nacional

El "Cervecero" logró un triunfo importante al vencer 1-0 a Gimnasia y Tiro, cerrando una temporada complicada en la segunda categoría del fútbol argentino.

01/11/2026 | 23:42Redacción Cadena 3

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Agustín Bindella controla la pelota durante el triunfo de Quilmes.

FOTO: Agustín Bindella controla la pelota durante el triunfo de Quilmes.

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Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) – Quilmes se impuso 1-0 a Gimnasia y Tiro de Salta en un partido disputado como visitante, que sirvió para culminar de manera digna un nuevo campeonato en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

El único tanto del encuentro, que tuvo lugar en el estadio "El Gigante del Norte", fue anotado por el delantero Juan Aimale, quien marcó a los nueve minutos del primer tiempo.

Con esta victoria, el equipo dirigido por el exarquero Emanuel Tripodi se posicionó en el decimotercer lugar de la zona B, acumulando 45 puntos. Por su parte, el conjunto salteño no logró asegurar su participación en el próximo torneo reducido y se mantuvo en el octavo puesto, con 52 unidades.

Además, Colegiales logró un empate sin goles ante San Martín de Tucumán, lo que le permitió escalar al séptimo lugar del grupo B, acercándose a la posibilidad de jugar por el segundo ascenso a Primera.

Quilmes finaliza así su segundo año consecutivo sin clasificar al reducido para buscar el ascenso a Primera, y en medio de una temporada llena de dificultades, logró conseguir su segundo triunfo en fila.

A pesar de los desafíos enfrentados durante la temporada, el "Cervecero" logró un valioso triunfo ante un equipo que aspiraba a clasificar al reducido, gracias a la notable actuación del juvenil Juan Aimale, de solo 16 años, quien recibió el balón al borde del área tras un córner corto y colocó el esférico en el ángulo izquierdo del arquero Federico Cosentino.

En la zona B, la tarde de este lunes podría definirse el último de los cuatro descensos del certamen, que se sumaría a Acassuso y San Miguel, que ya descendieron a la Primera B Metropolitana, y Güemes de Santiago del Estero, que cayó al Federal A.

Tras el encuentro que se disputará a las 13:00 entre All Boys y Estudiantes de Buenos Aires, habrá dos partidos simultáneos a las 15:00 que definirán el descenso: Atlético de Rafaela – Patronato y Chacarita – Nueva Chicago, con diversos escenarios posibles que determinarán el futuro de los equipos involucrados.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
Quilmes ganó 1-0 a Gimnasia y Tiro.

¿Quién anotó el gol del partido?
El gol fue anotado por Juan Aimale.

¿Dónde se jugó el encuentro?
El partido se disputó en el estadio "El Gigante del Norte".

¿Cuál fue la posición final de Quilmes en la zona B?
Quilmes finalizó en el decimotercer puesto con 45 puntos.

¿Qué se definirá el lunes en la zona B?
Se definirá el último de los cuatro descensos del certamen.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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